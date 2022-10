Huawei attenziona le riunioni ibride con la lavagna smart IdeaHub S2

Ascolta questo articolo

Come dimostrato di recente anche da Logitech, il mondo delle riunioni di sta spostando verso un assetto distribuito, ibrido e, per usare la terminologia del filosofo Bauman, liquido, con alcuni dei partecipanti in presenza e altri coinvolti in remoto. Di conseguenza, diventano sempre più importanti prodotti come webcam, microfoni, speaker, e lavagne digitali interattive.

In quest’ultimo ambito, il brand cinese Huawei ormai due anni fa aveva presentato il modello IdeaHub, ora aggiornato alla seconda versione in veste di IdeaHub S2, finalmente in campo effettivamente dopo la premiere dello scorso Agosto in occasione dell’evento Huawei Intelligent Collaboration: la nuova arrivata rende un piacere prendere appunti e scrivere, a fronte di una latenza del tocco di appena 16 millisecondi, all’insegna di una performance su cui certo pesa in positivo il nuovo hardware elaborativo: qui Huawei ha schierato “pezzi grossi” come un processore più veloce del 123% di quanto visto sul vecchio modello, una GPU più veloce di ben il 475%, e una NPU da 4 Tflop come potenza di calcolo.

La nuova lavagna smart IdeaHub S2 presenza tecnologie anti-sfarfallio e per la riduzione della luce blu in una funzione che ha ottenuto la validazione dell’ente di certificazione tedesco TÜV Rheinland.

La webcam consente riprese grandangolari a 80° in risoluzione 4K@30fps sino a 12 metri come portata di inquadratura, con la tecnologia auto-framing che tiene l’inquadratura sempre su chi sta parlando e il benefico dello zoom digitale 2x. In dotazione vi sono dei microfoni con beamforming, per captare al meglio la voce di chi parla, anche a 12 metri distanza, mentre gli algoritmi Deep Neural Network, DNN, permettono di cancellare più di 200 differenti tipi di rumore, di eliminare il riverbero di quelle sale magari col pavimento in pietra e le pareti in vetro, ma anche di rendere sempre nitido il parlato, anche se parlano in contemporanea più persone.

La versatilità non manca di certo alla lavagna digitale IdeaHub S2, visto che in ragione del principio Bring Your Own Meeting, è possibile usare microfoni, webcam e speaker del prodotto, collegandovi il proprio smartphone o computer via Type-C o in wireless. In tema di smartphone, il collegamento al monitor per condividere i propri documenti è facilitato dalla presenza del Wi-Fi 6, della funzione WiFi Direct e di un’app mobile ove va solo inserito il proprio carattere visualizzato a schermo per ottenere un rapido pairing. Per quel che riguarda il computer, sia esso un Mac o un Windows PC, è possibile condividere i documenti con un solo click, ricorrendo al dongle plug-and-play IdeaShare Key 2.0 provvisto di connessione USB Type-C. Lato software, infine, via funzione Multi-Window, si possono visualizzare affiancati più documenti o applicazioni.