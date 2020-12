Huawei: smart TV, lavagne per meeting online, infotainment per auto

Huawei è attesa a giorni di grandi annunci, ai quali si è già preparata con un inatteso evento, nel corso del quale ha ufficializzato diversi nuovi prodotti, tra cui l’impianto automotive Huawei Smart Car Smart Screen e un quartetto di nuove smart tv, alcune anche “Pro”, nella neonata gamma Vision S.

Pienamente integrato con l’impianto stereo dell’auto, lo Huawei Smart Car Smart Screen è comodo nella fruizione, essendo appoggiato a un meccanismo in stile gimbal che ne consente la rotazione, in orizzontale e verticale, a 360°: ovviamente, l’elemento centrale del suo hardware è il display, un pannello da 8.9 pollici, ben risoluto (1920 x 720 pixel) e luminoso (700 nits), sul quale compaiono quelle che, per ora, sono 30 app di vario genere (streaming musicale, browser, navigatore, etc), cui se ne aggiungeranno man mano altre, nel corso dei mesi a venire.

Non mancano, nello Huawei Smart Car Screen, animato dall’intelligenza artificiale Huawei Ai Car, la dotazione di fotocamere, con quella anteriore di tipo pop-up e quella posteriore (grandangolare) pronta a fungere da dash cam, la facoltà di gestire le chiamate da smartphone, ed il supporto sia alle gesture che ai comandi vocali. Atteso all’esordio sul mercato l’8 Gennaio del 2021, potrà essere pre-ordinato dal 30 Dicembre, al prezzo di 1.699 yuan, pari a pressappoco 212 euro.

Lo stesso giorno, partirà in Cina anche la commercializzazione delle 4 nuove smart tv Huawei Vision S, con i modelli standard da 55 (da 3.299 a 3.698 yuan, sui 412/462 euro) e 65 pollici (da 4.999 a 6.999 yuan, sui 625-875 euro), e quelli Pro da 65 (5.699 yuan, circa 712 euro) e 75 pollici (7.999 yuan, pressappoco 1.000 euro). I nuovi apparecchi televisivi condividono pannelli 4K, adatti sia a chi cerca una rappresentazione il più fedele possibile della realtà (92% sulla scala DCI-P3) che ai gamers (120 Hz). A completare il coinvolgimento sensoriale concorre un poker di speaker Huawei Sound, da 10W ciascuno.

Sul piano hardware, le smart tv Huawei Vision S sono motorizzate dal processore Honghu mentre, lato software, è confermatissimo il sistema operativo Harmony OS che non solo cura al massimo l’interazione con gli smartphone compatibili, ma offre anche l’accesso a un ampio numero di giochi e app.

Nei giorni scorsi, Huawei aveva già presentato due lavagne smart per il mondo dei meeting online, in veste di IdeaHub S e Pro. Nel caso specifico di tratta di display da 65 e 86 pollici, con piedistallo o attacco a parete, risoluti in 4K con codec H265 che, all’interno di un look premiato dal Red Dot Design, celano – previo semplice tocco – un pairing quasi istantaneo (35 ms di latenza) con computer e smartphone, dai quali riconoscono disegni, numeri, grafici e parole. In sede di videoconferenze, sfoggiano 8 microfoni ad estesa gittata, capaci di focalizzarsi sul parlante (Beamforming) e un sistema di di riprese in 4K con focus automatico (AutoFrame) sulla persona che ha preso la parola.