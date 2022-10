Hi Nova 10 Pro e Hi Nova 10: ufficiali gli smartphone "Huawei style" col 5G

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo, Huawei ha ceduto in patria alcune licenze in modo da far sopravvivere il proprio know how tecnologico e aggirare il ban USA. In tal senso, nelle scorse ore, il brand licenziatario China Post ha annunciato gli smartphone Hi Nota 10 Pro e Nova 10, sostanzialmente degli Huawei Nova 10 però col 5G e un software differente.

Lo smartphone Nova 10 Pro, sopra un mento di appena 2,56 mm, ha un display OLED da 6.78 pollici, risoluto a 2652×1200 pixel, con un refresh rate da 60 a 120 Hz, la tecnologia, ad alta gamma dinamica, HDR Vivid in favore della fluidità dei video e, per i giochi mobili, quella Touch Turbo 2.0. La pillola in alto a destra nello schermo è per la dual selfiecamera, con un sensore principale (1/2,61 pollici) da 60 megapixel, capace di un campo visivo di 100°, della messa a fuoco full-pixel QPD e di riprese in 4K, e uno secondario per i ritratti, da 8 megapixel, con zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 5x, in grado di competere con le DSLR nel rendere l’effetto Bokeh.

Il retro ha un’ellissi per la tripla fotocamera, con Star Orbit per il sensore principale da 50 megapixel (video con zoom 0,7x ~ 5x), con dimensione a 1/1,56 pollici, matrice RYYB, accompagnato da un ultragrandangolo da 8 e da un sensore per la profondità da 2 megapixel. Sotto la scocca, rinfrescato da un sistema di dissipazione con grafene e doppio VC tridimensionale (inclusivo anche di sensori smart di temperatura e con tecnologia predittiva), opera il processore Qualcomm Snapdragon 778G: la versione da 8+128 GB costa 3.699 yuan (circa 520 euro) mentre col doppio dello storage si va a 3.999 yuan (560 euro). La batteria, da 4.500 mAh, si carica ultra rapidamente via microUSB Type-C (dal 20 all’80% in 10 minuti o dal 3 al 63% in 20 minuti).

In termini di connessione, l’Hi Nova 10 Pro supporta l’NFC multifunzione, il 5G, il GPS, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6: grazie alla tecnologia di trasmissione parallela, combinando Wi-Fi 6 e 5G si può arrivare a velocità di download pari a oltre i 4 Gbps.

Passando all’Hi Nova 10 (162.18 x 73.91 x 6.88 mm per 168 grammi di peso), quest’ultimo usa un pannello OLED da 6.67 pollici, risoluto a 2400x1080 pixel, con 120 Hz di refresh rate e un foro in alto al centro per una selfie monocamera, via ultragrandangolo da 60 megapixel. Sul retro, come stile e specifiche, c’è la stessa tripla fotocamera del modello Pro.

In questo modello, il processore adottato è sempre uno Snapdragon 778G con modem 5G: si parte da 2.899 yuan (circa 408 euro) per la combo da 8+128 GB, e da 3.199 yuan (450 euro) per quella con 256 GB di storage. L’energia, invece, viene da una batteria da 4.000 mAh, con carica rapida (del tutto in 38 minuti) ma a 66W. Anche in questo caso come nel modello Pro, vi è il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, lo scanner per le impronte digitali sotto il display, una coppia di speaker stereo e 4 eleganti colorazioni (No. 10 color, Yaojin black, Provence and Qijing Forest).