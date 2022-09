Huawei: svelato il nuovo smartphone Huawei Nova 10 SE

Ascolta questo articolo

A Luglio, il colosso tecnologico cinese Huawei lanciò una coppia di interessanti smartphone, i Nova 10 e Nova 10 Pro, poi seguiti a inizio Settembre dal meno ambizioso Nova 10z, non a caso passato decisamente inosservato sui media mainstream. Nelle scorse ore, però, a smentire chi pensava che tale serie fosse ormai completa ci ha pensato, forse involontariamente, lo stesso marchio, che ha svelato il nuovo Huawei Nova 10 SE, sul conto del quale altre specifiche sono state ricavate poi da SmartPrix.

Il nuovo Huawei Nova 10 SE, un mix stilistico tra la gamma attuale e i precedenti Nova 9, si presenta con uno chassis spesso appena 7.39 mm, con un peso di 184 grammi: il frontale reca un pannello con un foro al centro, col resto dello spazio concesso al display, un pannello OLED da 6.7 pollici a 1080 x 2388 pixel (387 PPI) con 90 Hz di refresh rate. La selfiecamera, ubicata nel foro citato, arriva a 16 megapixel (f/2.2, video sino al 1080p@30fps) di risoluzione. Posteriormente, lo smartphone propone un’elegantissima ellisse, con due anelli di egual dimensione.

Il primo di questi ospita sul Nova 10 SE un sensore principale da 108 megapixel (f/1.9, video sino al 4K@ 30fps) mentre il secondo ingloba ben due sensori, tra cui quello da 8 megapixel (/2.2) per l’ultragrandangolo, e quello da 2 megapixel (f/2.4), per le macro con cui immortalare il micromondo ed eseguire gli ingrandimenti ai particolari microscopici del mondo che ci circonda.

A sprintare il device appena apparso sarà un processore, per ora imprecisato ma ipotizzato nell’octacore (2.3 GHz) Qualcomm Snapdragon 720G con GPU Adreno 618, in un allestimento che prevede 8 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile, più che sufficienti a ospitare i file degli utenti e il sistema operativo. L’autonomia del Nova 10 SE è affidata a una batteria da 4.500 mAh, caricabile più che velocemente, grazie al SuperCharge da 66W. Le connettività accreditate si sostanziano nel Dual SIM 4G con chiamate VoLTE, nel Wi-Fi, nel Bluetooth 5.0 LE (A2DP), nel GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), WiFi, nel modulo NFC per i pagamenti contactless, e in una microUSB 2.0 Type-C.

Per il momento, il device è apparso, come accennato, sul sito ufficiale sudafricano del brand, e precisamente nella pagina che lo mette a paragone con i Nova 10 e 10 Pro: non sono noti i prezzi e i termini temporali di distribuzione.