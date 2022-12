Huawei Event: ufficiale lo smartwatch con auricolari integrati

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Huawei Winter 2022 sono davvero tanti i prodotti, anche in quota wearable presentati da Huawei: tra questi, ha spiccato senza dubbio lo smartwatch Watch Buds (2.988 yuan, pressappoco 406 euro), con tanto di auricolari true wireless integrati e nascosti.

Lo Huawei Watch Buds (47 x 47,5 x 14,99 mm, 66,5 grammi), nei colori marrone Khaki o Black, ha un telaio circolare in acciaio, da 47 mm, non impermeabile, visto che il tettuccio con lo schermo si solleva (grazie a una cerniera garantita per 100mila movimenti): tramite due magneti posti sotto il display, gli auricolari, IP54 come protezione all’acqua, minuscoli con 4 grammi di peso ciascuno, con riduzione del rumore e una batteria da 30 mAh (per un’autonomia di 2.5 ore in conversazione o 4 ore in riproduzione senza noise reduction, o di 3 ore di riproduzione e 2 ore in conversazione avvalendosene), vengono subito messi a disposizione dell’utente che intenda indossarli mentre, quando viene il momento di riporli, li attraggono.

Il display, sotto un vetro curvo 3D di protezione, è un AMOLED da 1,43 pollici risoluto a 466 x 466 pixel, con una densità di 326 PPI, e luminosità adattiva grazie al sensore di luce ambientale, presente nel corpo del wearable assieme al magnetometro, al sensore inerziale a 6 assi, a quello per la conducibilità della pelle (VACC), a quello per la frequenza cardiaca.

Grazie a tali sensori, lo Huawei Watch Buds attenziona il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress (riducibile via respirazione), e consente di analizzare il sonno: grazie al GPS (Glonass, Galileo, Beidou) si ottengono metriche precise per più di 80 attività sportive. Completata in wireless in 100 minuti la ricarica della batteria da 410 mA, lo Huawei Watch Buds arriva a garantire 3 giorni di autonomia: nella scheda tecnica del prodotto rientrano poi anche il modulo NFC per i pagamenti e la connettività Bluetooth LE 5.2.

Nel corso dello stesso evento sono stati presentati altri prodotti da polso, tra cui lo Huawei Children’s Watch 5X Pro (1598 yuan), con corpo staccabile e design a doppio schermo (schermo con codice a segmenti e OLED), il WeChat Kids Watch Edition anche in QQ Kids Edition​​​​.

Dopo aver stupito con il primo prodotto, Huawei ha confermato i già noti occhiali smart Huawei Vision Glass (2.999 yuan). Questi ultimi hanno Display MicroOLED con risoluzione di 1080p, 480 nits di luminosità, PPD 53, supporto al 90% della scala colore DCI-P3 al 90%, che assicurano una superficie visuale pari a uno schermo da 120 pollici. Ci sono la regolazione da 0 a 500° della rifrazione della miopia, e la certificazione TUV Rheinland contro la luce blu: non mancano poi l’uscita video per PC, telefoni e PC, e un sistema di doppi altoparlanti a grande ampiezza.