HTC Wildfire E2 Play: ufficiale lo smartphone entry level con quadcamera

A una settimana di distanza dal lancio del modello Wildfire E3 Lite, HTC ha lanciato un nuovo smartphone economico (per ora ancora senza prezzo) il Wildfire E2 Play che è il terzo membro della serie E2, dopo il modello originale del 2020, e quello Plus del 2021.

Il telaio del Wildfire E2 Play misura 174,2×78,6×9,3 mm per 210 grammi ed è cadenzato nelle due colorazioni Blue e Black. Anteriormente è adottato il notch a goccia con ampio mento basso mentre dietro c’è un totem per la quadcamera disposta a L. Il display è un pannello LCD da 6,82 pollici con risoluzione HD+, ben leggibile all’aperto grazie alla tecnologia InCell che riduce i riflessi, con 450 nits di luminosità di picco, 1.500:1 come rapporto di contrasto e 60 Hz di refresh rate.

Grazie alla pressione del pulsante laterale in forma di slider, si attiva la funzione “anti-Peep” (anti ficcanaso) che, a scopo privacy, scurisce lo schermo. La fotocaamera anteriore, con funzione di sblocco facciale (c’è anche lo scanner per le impronte digitali, ma dietro), è da 8 megapixel, con f/2,2, ed ha il fuoco fisso. Assistita dal Flash LED opera, con video almeno in Full HD@30fps, la quadcamera. A comporla troviamo un sensore principale da 48 megapixel, con f/2.2, un sensore ultragrandangolare da 5 megapixel, e due sensori entrambi da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Il chipset octacore Spreadtrum T606 propone otto core, tra cui sei efficienti A55 e 2 performanti A75 con un clock di punta a 1,6 GHz: la RAM, da 8 GB, si accoppia con 128 GB di storage eMMC 5.1, espandibile via microSD di max 256 GB. La batteria è di taglia media per la categoria, e infatti si mantiene ben al di sotto dei 5.000 mAh, con un ammontare di 4.600 mAh, a carica non troppo veloce, da 10W: processore, schermo e capienza della batteria dovrebbero assicurare una buona autonomia.

La sezione delle connettività del Windfire 2E Play comprende il 4G LTE, il Wi-Fi 5, il Dual SIM, il Bluetooth 5, il mini-jack da 3.5 mm, la microUSB Typr-C, e la GPS. Mancano NFC e 5G. Il sistema operativo è Android 12.