HTC Wildfire E3 Lite: ufficiale lo smartphone super economico con grande autonomia

A poco più di due anni di distanza dal modello standard, il brand taiwanese HTC (ormai quasi del tutto focalizzatosi telefonicamente sugli entry level) ha annunciato il suo seguito “Lite”, in veste di HTC Wildfire E3 Lite (circa 88 dollari USA).

HTC Wildfire E3 Lite è previsto nelle colorazioni nero e blu e nelle combinazioni di memoria da 3+32 e 4+64 GB: l’esordio è schedulato per il mercato africano e medio-orientale ma non è chiaro se il prodotto toccherà anche altri sbocchi commerciali. Il device misura 164,8 x 76,5 x 9,2 mm e ha un peso di 218 grammi: il frontale è classico, con un notch a goccia e un mento prominente. Va meglio dietro, ove un elegante totem verticale propone uno spioncino più grande e, sotto due più piccoli, per accogliere il sensore minore dedicato alla fotografia e il Flash LED. Di lato lo spazio non manca per dar alloggio, mediante pulsante di accensione, allo scanner per le impronte digitali.

Principiano dallo schermo, HTC Wildfire E3 Lite ha un display da 6,51 pollici, con 270 PPI di densità di pixel per pollice, una risoluzione pari a 720 x 1600 pixel, secondo un rapporto d’aspetto di 20:9, caratterizzato da 60 Hz di refresh rate. La fotocamera anteriore è stata configurata con 5 megapixel (HDR, video a 720p @ 30fps) mentre la dual camera posteriore annovera un sensore principale da 13 megapixel (1,12 micrometri come dimensione dei pixel, autofocus, video a 1080p@30fps) e uno secondario da 2 megapixel per catturare la profondità necessaria all’effetto Bokeh. Come audio, si ravvisa un utile e non scontato mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati.

Sul chipset si è andati un po’ al risparmio. HTC ha innestato un octacore da 1,6 GHz grazie ai core Cortex A55 in servizio sull’Unisoc SC9863. La RAM, come visto, arriva a un massimo di 4 GB, mentre lo storage, espandibile via microSD, tocca il massimo con l’ammontare da 64 gigabyte di archiviazione. Il capitolo energetico si apre con la batteria, da 5.000 mAh, che trova il suo caricamento a 10W, mediante la porticina microUSB Type-C.

Si basa all’essenziale nell’HTC Wildfire E3 Lite pure per le connettività. Sotto quest’aspetto sono presenti il Wi-Fi n (hotspot) dual band, il Bluetooth 4.2 (A2DP), il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass) e il Dual SIM con purtroppo solo il 4G e (almeno) le telefonate via VoLTE (Voice over LTE). Il sistema operativo, dietro l’interfaccia proprietaria SenseUI, è l’ormai datato Android 12.