Galaxy Tab S6 Lite 2022: Amazon Italia anticipa il nuovo tablet di Samsung

Ascolta questo articolo

Secondo diverse fonti e rumors, Samsung è pronta a introdurre sul mercato un nuovo tablet di fascia media, aggiornando un modello di qualche anno fa all’insegna di prestazioni migliorate: la conferma a questi propositi si è appena avuta grazie ad Amazon Italia che, forse per errore, ha appena pubblicato la pagina per i pre-ordini del nuovo Galaxy Tab S6 Lite 2022.

Il nuovo tablet coreano condivide molto col modello del 2020. Il look semplice ed elegante è lo stesso, e le dimensioni sono praticamente immutate (244,5 x 154,3 x 7 mm) a parte il peso che, con 465 grammi, risulta più leggero di quello del predecessore di appena 2 grammi. Frontalmente, Samsung ha predisposto un pannello LCD TFT da 10.4 pollici risoluto a 2000 x 1200 pixel, e quindi in WUXGA+, secondo un aspect ratio a 16:10. Lo schermo, molto adatto nell’affiancamento di due app assieme, mantiene il supporto all’uso della stilo proprietaria, la S-Pen inclusa in confezione e, lungo il lato corto alto, propone la selfiecamera, da 5 megapixel.

Il retro del Galaxy Tab S6 Lite 2022, nella colorazione Oxford Gray, sullo spallino alto di sinistra palesa un piccolo square appena sufficiente a includere un solo elemento che, senza l’accompagnamento di un Flash LED, è il sensore fotografico principale, sempre da 8 megapixel. Sul versante audio, risultano adottati due speaker stereo, calibrati dalla controllata AKG, e predisposti a riprodurre le tracce codificate nel formato Dolby Atmos.

Un piacevole cambiamento, rispetto al vecchio modello, si ha ai timoni di comando, dove il vecchio processore Exynos 9611, a 10 core, cede il passo a un più efficiente octacore di scuola Qualcomm, lo Snapdragon 720G, coadiuvato a livello mnemonico da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibili via microSD. A fornire invece l’energia, a meno di cambiamenti a 15W via microUSB Type-C (col cavo dati da 0.8 mt e il caricatore inclusi), è la già nota batteria da 7.040 mAh, più che adeguata a un segmento di connettività inclusivo del Wi-Fi ac, del GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), del Bluetooth 5.0 e del mini-jack da 3.5 mm.

Rispetto al modello 2020, il nuovo Galaxy Tab S6 Lite in edizione 2022 abbandona Android 10 per abbracciare, sotto l’interfaccia One UI 4.0, Android 12 (con la conseguenza che il nuovo modello potrebbe anche arrivare ad Android 14-15, contro quello vecchio che, se va bene, potrebbe fermarsi al 13). In tema distributivo, Amazon Italia ha confermato la disponibilità di questo dispositivo per il 23 Maggio: sin da ora è possibile preordinarlo a 399 euro, con la promessa del prezzo più basso garantito. Al momento non è noto, sebbene la cosa sia probabile, se e quando, oltre che a quale prezzo, arriveranno le eventuali versioni da 128 GB di storage e con la connettività mobile 4G.