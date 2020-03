Samsung Galaxy Tab S6 Lite: in arrivo ad Aprile, con S-PEN e anche 4G/LTE

Sempre più spesso sono gli impazienti e-commerce a svelare le specifiche di prodotti non ancora lanciati, rendendoli di fatto ufficiali anzitempo, esattamente come accaduto con il nuovo tablet entry level Samsung Galaxy Tab S6 Lite, palesato – con tanto di pagina di preordine poi rimossa – dalla divisione tedesca di Amazon.

Il nuovo tablet Galaxy Tab S6 Lite monta frontalmente un display LCD da 10.4 pollici risoluto a 2000 x 1200 pixel che, nel lato corto alto, innesta – come l’occhio di un ciclope – una selfiecamera mono, da 5 megapixel, per selfie e videochiamate. Ad accrescere il valore nel lato A del device, la presenza di un sottostante digitalizzatore, che permette di adoperare la ben nota S Pen capacitiva, per disegnare, scrivere, firmare documenti, prendere note sui testi letti, etc.

Il retro, invece, scevro di Flash LED e, purtroppo, anche di uno scanner per impronte digitali, annovera – sullo spallino sinistro – solo una monocamera da 8 megapixel. In compenso, sul versante multimediale vanno apprezzati gli speaker stereo con ottimizzazione Dolby Atmos, interfacciati col sintonizzatore della controllata AKG.

All’interno dello chassis, maneggevole per dimensioni (7 mm di spessore per 798 grammi di peso) e angoli arrotondati, operano il processore proprietario Exynos 9611 e la GPU Mali G72 supportati da un banco di 4 GB di RAM e da 64 (in seguito, 128) GB di storage, ampliabile, sul quale risiede il sistema operativo Android 10 rivestito dall’interfaccia autoprodotta ONE UI 2.1.

Accreditato di una notevole autonomia, stante la batteria da 26.34 Wh (7.040 mAh), caricabile via microUSB Type-C, il tablet low cost Galaxy Tab S6 Lite di Samsung è previsto, con disponibilità dal 2 Aprile, in versione solo Wi-Fi, prezzata a 415.75 euro, o anche in variante “cellular”, ovvero con GPS e 4G/LTE (quindi niente 5G, come invece poi introdotto nel fratello maggiore), a 428.44 euro: in ambedue i casi, sono a regime le connettività senza fili Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0 (con ANT+).