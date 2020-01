Samsung Galaxy Tab S6 5G: ufficiale il primo tablet al mondo col 5G

Come da calendario, la sudcoreana Samsung ha appena presentato in patria, territorio della relativa commercializzazione iniziale, il primo tablet 5G al mondo, rappresentato dal Galaxy Tab S6 5G, evoluzione del corrispondente modello in 4G/LTE, rispetto al quale risulta in grado di abbracciare la nuova connettività mobile veloce (con una velocità media stimata nell’ordine dei 200/400 Mbps).

Samsung Galaxy Tab S6 5G ha un telaio in alluminio di color grigio con, frontalmente, entro un perimetro molto contenuto quanto a cornici, un display WQXGA (quindi risoluto a 2560×1600 pixel) da 10.5 pollici: quest’ultimo, in quanto Super AMOLED, ospita – in modo pratico e funzionale – un sottostante scanner ottico per le impronte digitali.

Il lato corto alto ospita una selfiecamera (f/2.0) da 8 megapixel mentre, lungo quello esteso inferiore (quando in assetto panoramico orizzontale), è presente il connettore magnetico, cui andrà connessa la (venduta a parte) Keyboard Cover (onde farne un netbook). Il retro ospita il semaforo per la dual camera, da 13 (standard, f/2.0) + 5 (ultragrandangolo, f/2.2) megapixel, capace di girare video in 2160p@30fps (contro i “solo” FullHD@30fps anteriori), ed un leggero incavo in cui riporre, magneticamente, la S-Pen, munita di una micro-batteria e d’un chip Bluetooth. Chiude la rassegna delle specifiche multimediali un esaltante array di 4 altoparlanti AKG, ottimizzati Dolby Atmos.

Sul versante energetico, il Galaxy Tab S6 5G di Samsung non rinuncia alla maxi batteria, da 7.040 mAh, caricabile via porticina microUSB 3.1 Type-C, ed al supporto software di Android 10 sotto interfaccia One UI 2.0 (e con ambiente desktop DeX): a coordinare il tutto fornendo le dovute risorse computazionali, concorre il processore Snapdragon 855+ di Qualcomm, qui col modem Snapdragon X50 5G (in luogo del precedente X24 LTE), al quale vengono messi a disposizione 6 GB di RAM e uno storage espandibile (di 1 TB) pari a 128 GB.

Come nel predecessore, anche la versione 5G del Galaxy Tab S6 5G manca del jack da 3.5 mm, ma annovera il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), ed il GPS (BeiDou, A-GPS, Galileo, Glonass).

In vendita da oggi, al prezzo di 999.990 won coreani (764 euro) il Galaxy Tab S6 5G, di cui non sono noti gli eventuali piani di distribuzione in Occidente, in sede di acquisto, sino al 31 Marzo, darà luogo ad un omaggio rappresentato dalla Samsung Book Cover protettiva.