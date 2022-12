Disponibili all’acquisto gli smartphone Doogee V30 e S99 e il nuovo tablet Doogee T20

Ascolta questo articolo

In tempo per gli ultimi regali di Natale, Doogee ha annunciato la disponibilità all’acquisto sia di due smartphone da poco annunciati, come nel caso dei Doogee V30 e Doogee S99, che di un nuovo tablet, il Doogee T20, erede del modello T10, introdotto sul mercato appena il mese scorso.

Il rugged phone (IP68 e IP69K, MIL-STD-819H) Doogee V30, repetita iuvant, ha un frontale protetto dal Gorilla Glass 5 sopra un display da 6,8 pollici con 120 Hz di refresh rate: ingloba una mastodontica batteria da 10.800 mAh con carica veloce a 66W, che però quasi sfigura paragonata alla specifica del supporto alle eSIM. Fanno bella figura di sé anche due speaker col supporto all’Hi-RES e la gestione delle reti 5G, grazie al chipset Dimensity 900 di MediaTek sostenuto da 8 GB di RAM (+ 7 GB virtuali) e da 256 GB di storage (+ 2 TB via microSD). Non mancano l’NFC, il GPS a doppia frequenza, una fotocamera anteriore Sony da 32 megapixel e, sul retro, una tripla fotocamera da 108 + 16 (ultragrandangolare) + 20 (visione notturna). Animato da Android 12, tra il 22 e il 23 Dicembre sarà in vendita su DoogeeMall e Aliexpress (qui scontato a 279 dollari).

Sempre con le stesse certificazioni del modello precedente, Doogee S99 ha un display protetto dal Gorilla Glass da 6.3 pollici: la fotocamera davanti è da 32 megapixel mentre dietro ve ne sono due che, tra principale e visione notturna, sono da 108 e 64 megapixel. Lo anima il SoC MediaTek G96, anche qui con 8 GB di RAM virtualmente portati a 15 in totale, con 129 GB di storage ampliabili via microSD (ma solo di 1 TB). La batteria cala a 6.000 mAh, e la ricarica veloce scende a 33W, ma c’è anche quella wireless (a 15W). Non mancano l’NFC; il GPS con aggancio a 4 reti di posizionamento satellitare e, per la sicurezza, la scansione delle impronte digitali. La vendita scatta sempre tra il 22 e il 23 dicembre, sia su DoogeeMall che su Aliexpress (in questo caso scontato a 179 dollari).

Dulcis in fundo, il prodotto davvero nuovo, il tablet Doogee T20. Quest’ultimo è provvisto di pogo pin magnetici per gli accessori: si presenta, secondo uno screen-to-body dell’81%, con un display da 10,4 pollici, risoluto in 2K(cioè a 1.200 x 2.000 pixel), con supporto alla stilo da 2.048 livelli di pressione supportati presente nel kit d’acquisto, beneficiato dalla protezione della vista (secondo certificazione TÜV SŪD) e dalla possibilità di riprodurre i principali streaming in HD stante il supporto al Widevine L1.

La fotocamera davanti è da 8 megapixel, contro i 16 megapixel di quella posteriore: lato audio, vi sono 4 speaker stereo amplificati via algoritmo SmartPA, con sound Hi-RES. In quota chipset, si è optato per l’Unisoc T616: la RAM, da 8 GB, guadagna virtualmente 7 GB, mentre lo storage da 256 GB si espande via microSD di 1 TB. La batteria, da 8.300 mAh, gode via Type-C della carica rapida a 18W: tra le connettività, spicca il Dual SIM, il 4G, il Wi-F ac, il GPS (Beidou/A-GPS/GLONASS/Galileo) e il Bluetooth 5.0. Sempre in vendita dal 22 al 23 Dicembre, il Doogee T20 con Android 12 sarà acquistabile sullo store ufficiale DoogeeMall, ma anche su Aliexpress ove sarà scontato a 149 dollari.