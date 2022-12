Doogee S99: ufficiale il rugged phone con visione notturna da 64 megapixel

Ascolta questo articolo

Proseguendo il discorso stilistico intrapreso col predecessore, Doogee ha annunciato un nuovo smartphone corazzato con visione notturna, il Doogee S99 (in promo lancio dal 22 al 23 Dicembre per 179 dollari), a pochi giorni di distanza dal varo del flagship V30 con supporto alle eSIM.

Animato da Android 12, il Doogee S99 ha un telaio resistente alla polvere e impermeabile secondo gli standard IP68 e IP69K: la certificazione MIL-STD-810H, invece, gli assicura la resistenza a cadute da 1.8 metri sul cemento. Per il resto, la struttura è gommata, ma non mancano sezioni in metallo premium e un vetro protettivo Gorilla Glass. Nel lato anteriore, le cornici sono molto spesse, ed è presente un notch a goccia, per la collocazione della selfiecamera da 32 megapixel, predisposta a catturare video a 1080p.

Il display del Doogee S99 (172 x 82 x 15.5 mm) è un pannello LCD IPS da 6.3 pollici risoluto in FullHD+, a 1.080 x 2.340 pixel, con 60 Hz di refresh rate e 409 PPI come densità di pixel per pollice. Lateralmente, si trova lo scanner per le impronte digitali.

Il suggestivo scudo sul retro ospita una tripla fotocamera. Il “galactic ring” centrale include i due LED del Flash, le due luci a infrarossi (in grado di illuminare, con tutti i dettagli, sino a 15-20 metri di distanza), e il sensore principale da 108 megapixel (f/1.88), capace di girare video in 2K. Il secondo sensore è un ultragrandangolo (130°) da 16 megapixel con funzionalità anche di macro cam, mentre il terzo sensore, da 64 megapixel, è per la visione notturna ed è appunto assistito dagli infrarossi.

Annunciato nell’estate del 2021, il processore octacore (2.05 GHz) Helio G96 di MediaTek coopera con la GPU Mali-G57 MC2: la RAM, da 8 GB, può arrivare virtualmente a 15 GB, usando 7 GB di storage inutilizzato, mentre lo spazio di archiviazione è da 128 GB, e può essere espanso di massimo 1 TB via microSD, senza sottrarre spazio alle due SIM predisposte per il 4G / LTE con supporto a varie bande globali (tra cui la 20). Secondo quanto dichiarato, è anche presente, per lo smaltimento del calore generato, la “tecnologia di raffreddamento LiquidCool“.

La batteria del Doogee S99, da 6.000 mAh, assicura 2-3 giorni di autonomia, potendosi caricare rapidamente (thunder charge) a 33W via Type-C, e in wireless a 15W. Nella scheda tecnica rientrano, lato hardware, anche le connettività GPS (A-GPS/BeiDou/Glonass/Galileo), Wi-Fi ac dual band, Bluetooth LE 5.1 (A2DP), e l’NFC per i pagamenti contactless.