Doogee S98: in arrivo il rugged phone con display secondario e Android 12

Dopo il V20, che nell’adottarlo si era ispirato al Mi 11 Ultra di Xiaomi, il brand cinese Doogee è tornato nuovamente a implementare un display secondario, questa volta nel nuovo medio-gamma Doogee S98, in procinto di arrivare sul mercato, a un prezzo ancora ignoto, nelle tre colorazioni Champagne Gold, Silver Grey, Chestnut Red, entro il mese in corso.

Doogee S98 è innanzitutto uno smartphone corazzato, o rugged che dir si voglia, come da certificazione militare MIL-STD-810G: non manca l’impermeabilità che, secondo i gradi IP69K/IP68, lo reclamano come resistente anche a spruzzi d’acqua ad alta pressione o temperatura. La diretta conseguenza di queste tipologie di “invulnerabilità” si ha sia nella forma, con gli angoli “tagliati” e rinforzati per resistere alle cadute, che nelle dimensioni (15.5 mm di spessore per 320 grammi di peso).

Collocato a destra lo scanner per le impronte digitali, e a sinistra un pulsante programmabile, il Doogee S98 si presenta, dietro un vetro frontale rinforzato Gorilla Glass, con un display LCD da 6.3 pollici, risoluto in FullHD+, con ottimi angoli di visuale (IPS), 409 PPI, sormontato da un notch a goccia, nella cui insenatura è incastonata la selfiecamera, da 16 megapixel (Samsung S5K3P9SP). Voltato, il clou stilistico, ma anche in termini di imaging, è ottenuto grazie alla tripla fotocamera di cui il device è dotato, alloggiata in un ottagono a forma di diamante, che occupa tutta la parte superiore in orizzontale.

Il bumper in questione, che richiama in qualche modo il frontale di una fotocamera mirrorless Leica M10, colloca il display secondario (come nello Huawei P50 Pocket) in un oblò circolare al centro, mettendolo a disposizione di routine come la visualizzazione dell’ora, delle notifiche, dello stato della batteria, di una semplice immagine personalizzata, o della gestione della musica in riproduzione. Ai lati del succitato display secondario, si trovano disposti i sensori fotografici, con quello primario da 64 megapixel, quello ultragrandangolare (130°) da 8 megapixel (Samsung S5K4H7), e quello per la visione notturna, da 20 megapixel (Sony IMX350), accompagnati da un illuminatore a infrarossi e da un Flash LED. Purtroppo, manca il jack da 3.5 mm, sacrificato sull’altare di una perfetta immunità ai liquidi.

Il processore octacore (2.10 GHz) MediaTek Helio G96 e la di lui GPU ARM Mali-G57 guidano il Doogee S98 avvalendosi di 8 GB di RAM (LPDDR4X) e di 256 GB di storage (UFS 2.2), ampliabile di 512 GB max ulteriori via microSD. Ottima la sezione energetica: qui, i 6.000 mAh della batteria vengono rabboccati rapidamente, a 33W, via cavo con Type–C anche se, non avendo fretta, si può anche propendere per la ricarica wireless, a 15W (via pad classico Qi).

Le connettività dell’S98 prevedono il Dual SIM, il 4G, l’NFC, il Bluetooth 5.1, il GPS, il Wi–Fi ac dual band: il sistema operativo di bordo è Android 12, con Doogee che ha promesso 3 anni di aggiornamenti, sia della versione di Android che in termini di security update.