Dooge V30: ufficiale il rugged phone con eSIM, audio Hi-RES e tanta autonomia

Doogee è uno dei marchi più interessanti dal punto di vista tecnico per quel che riguarda il segmento dei rugged phone. Una conferma in tal senso si è avuta dal lancio del suo nuovo Doogee V30 (dal 22 al 23 Dicembre a 279 dollari su Doogeemall e Aliexpress), anche elegante e innovativo.

In quanto rugged, il Doogee V30 (178,4 x 83,1 x 18,3 mm per 376 grammi) ha le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K, e quella di resistenza MIL-STD-810H (conferita anche grazie al fatto che il display sia protetto da un vetro rinforzato Gorilla Glass 5). Sul posteriore vi è un rivestimento in pelle vegetale, mentre ai lati il frame presenta venature simili a quelle del legno: sul davanti sono collocati i due speaker stereo, con tanto di certificazione Hi-RES per un audio di alta qualità.

Nel notch a goccia, il Doogee V30 ospita una selfiecamera Sony IMX616 da 32 megapixel (f/2.0, FOV a 90°, senza messa a fuoco automatica o flash): il display è un LCD da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (ovvero a 2408 x 1080 pixel), con un refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco pari a 480 nits per una buona leggibilità all’aperto.

Lo scudo esagonale posto dietro, al centro, allinea in orizzontale un’elaborata e potente tripla fotocamera: il sensore principale, da 108 megapixel (f/1.8, Samsung ISOCELL HM2) gira video in 4K@30fps, mentre sono in 4K ma monocromatici i video girati dal sensore per la visione notturna con infrarossi, un Sony IMX350 (f/1.8, 90° di FOV). Il terzo sensore è un ultragrandangolo (130°) da 16 megapixel (f/2.2) con funzioni di macro.

L’octacore (2.4 GHz) MediaTek Dimensity 900, realizzato a 6 nanometri e accoppiato con la GPU ARM Mali-G68, beneficia nel Doogee V30 di 8 GB di RAM LPDDR5 e di e 256 GB di storage UFS 3.1, espandibile via microSD sino a 1 TB. Sul piano dell’autonomia, stimata in 4 giorni di uso normale o 2 di uso intenso, il merito va alla batteria da 10.800 mAh, con carica rapida via Type-C a 66W (50% in mezzora) e ricarica wireless a 15W.

Protetto da uno scanner d’impronte laterale, il Doogee V30 ha il GPS (A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass), il 5G, l’NFC, il Wi-Fi ac, il Bluetooth LE 5.2 (A2DP) e il supporto alla eSIM. Per il sistema operativo, però, la scelta è ricaduta su Android 12.