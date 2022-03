Da Samsung i medio-gamma ambiziosi Galaxy A33 5G e A53 5G

Messi da parte i precedenti esemplari Galaxy A13 e Galaxy A23, il colosso sudcoreano della tecnologia noto come Samsung si è scatenato, nell’evento Unpacked Awesome, anche con un’altra coppia di medio-gamma della serie A, gli ambiziosissimi Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, due AMOLED phone con maxi batteria, processori a 5 nanometri, stabilizzazione ottica, confezionati in uno chassis financo impermeabile IP67 con materiali post-consumo (PCM) impiegati per realizzare gli slot delle SIM e i pulsanti laterali.

Partendo dagli elementi visuali, il Galaxy A33 5G (159.7 x 74 x 8.1 mm, per 186 grammi.) si avvale, dietro un pannello Corning Gorilla Glass 5, di un pannello Super AMOLED FullHD+ da 6.4 pollici, notchato a goccia per la selfiecamera, da 12 megapixel (f/2.2), laddove il fratello maggiore A53 5G (159.6 x 74.8 x 8.1 mm, per 189 grammi.) esibisce pomposamente una sorta di terzo occhio per la vista interiore, in veste di foro sulla fronte, nel quale alloggiare una frontcamera da 32 megapixel (f/2.2), che poco spazio toglie al display Super AMOLED da 6.5 pollici, ancora FullHD+, ma con un refresh rate qui da 120 Hz vs i 90 dell’A33 5G.

Nel Galaxy A33 5G, la quadcamera posteriore punta forte sul sensore principale da 48 (f/1.8, OIS, AF, video 4K@30fps, slow mo a 720p@480fps), su un ultragrandangolo (120°) da 8 (f/2.2), su un macro da 5 (f/2.4) e su un sensore per la profondità da 2 megapixel (f/2.4). Le medesime capacità in tema di video sono presenti anche nel Galaxy A53 5G che, però, pur mutuando dal fratello minore il sensore da 5 megapixel per le macro, migliora quello della profondità, ancora da 5 megapixel (f/2.4), l’ultragrandangolo (120°) portandolo a 12 megapixel (f/2.2) e soprattutto il sensore principale, da 64 megapixel, ancora con stabilizzazione ottica, cui si aggiunge la tecnologia VDIS (emersa sin dai tempi del Galaxy S6 Edge+) ideale nell’assicurare in ogni condizioni foto sempre stabili e, ipso facto, più nitide. Ambedue i device integrano due speaker stereo col Dolby Atmos.

Nel Galaxy A35 5G opera il processore octacore (2 GHz) Samsung Exynos 1280 affiancato dalla GPU Mali-G68 MP4, nell’allestimento di RAM e storage (espandibile di 1 TB) da 6+128 GB, più che sufficiente a sostenere, come l’altro modello, un sistema software che, partendo da Android 12 con la One UI 4.1, sarà aggiornato per 5 anni quanto a sicurezza e per 4 anni quanto a feature update e versioni del robottino verde. A tal proposito, nel comunicato diffuso, Samsung parla del tool “Collegamento a Windows” per una cooperazione senza soluzione di continuità con i PC e, sfruttando degli earpods compatibili (ora i Galaxy Buds Pro e più avanti i Galaxy Buds2 / Buds Live), anche l’immersività del tridimensionale Audio 360.

Nel Galaxy A53 5G, invece, interviene un altro processore octacore (2.4 GHz), il proprietario Exynos 1280, che Samsung stessa ha provvisto di una GPU Arm Mali-G68 MP4: in questo caso, si potrà scegliere, per RAM e archiviazione espandibile, tra 6+128 e 256 GB.

La batteria, sia nel Galaxy A35 5G che nell’A53 5G, ammonta a 5.000 mAh e va a caricarsi rapidamente a 25 watt (senza la dotazione del caricatore, per ridurre l’ingombro della confezione, in carta riciclata, in omaggio al programma ecologico Galaxy for the Planet) mentre, in tema di connettività e porte, va annoverata la presenza di Wi-Fi ac dual band, 4 e 5G sul Dual SIM, NFC, Bluetooth 5.1, microUSB 2.0 Type-C, e GPS (Beidou, Glonass, QZSS, Galileo).

I punti in comune, tra i due device, non accennano a voler finire nemmeno quando si parla di sicurezza: in questo caso, Samsung ha previsto uno scanner per le impronte digitali, che opera in coppia col chip crittografico Samsung Knox all’insegna di un sistema di protezione che comprende anche le feature private share (per sapere a chi si è dato accesso ai propri file e per quanto tempo) e il portafoglio digitale Samsung Wallet nel quale stipare virtualmente le carte di credito e quelle d’imbarco.

La parte distributiva palesa come occorrerà attendere Aprile per mettere le mani sul Galaxy A33 5G, prezzato a 389.90 euro mentre, il Galaxy A53 5G, in pre-ordine dal 17 al 32 Marzo con i Buds Live regalati, costerà 469.90 per 6+128 GB, e ben di più, 529.90 euro, per la versione da 8+256 GB, oltretutto listata solo sullo store ufficiale nel portale Samsung.