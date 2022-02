Da Nokia in arrivo lo smartphone low cost Nokia G11 assieme a vari prodotti audio

Oltre al G21 (199 e 229 euro), HMD Global ha presentato in giornata altri dispositivi, tra cui lo smartphone di fascia medio-bassa Nokia G11, e diversi dispositivi per l’ascolto audio individuale, tra cui due paia di cuffie (cablate e non) e due paia di auricolari true wireless.

Principiando dallo smartphone, il Nokia G11 ha una scocca in policarbonato (164.6 x 75.9 x 8.5 mm) nella colorazione Charcoal solo leggermente più leggera (189 vs 190 grammi) del fratello maggiore presentato in precedenza, del quale mutua diverse specifiche a cominciare dal pulsante laterale per richiamare Google Assistant. Anche il display rimane in veste di pannello LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+, con 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, 20:9 di aspect ratio a 270 PPI di pixel per pollice. Nell’insenatura a forma di goccia d’acqua, la selfiecamera non varia, conservandosi da 8 megapixel con video a 1080p.

Il design posteriore del Nokia G11 rispecchia quello del Nokia G21, a parte il fatto che la multicamera, pur facendo salvi i sensori minori per macro e profondità da 2 megapixel, va a cambiare proprio quello principale, che qui è da soli 13 megapixel (f/1.8, pixel da 0.64 micrometri, 1 / 2,76 pollici, video a 1080p, super resolution, modalità notturna). La sezione audio fa affidamento sul mini-jack da 3.5 mm con Radio FM e su due microfoni: niente OZO Spatial Audio, quindi, invece in dotazione al G21: la sicurezza, invece, fa affidamento sullo scanner d’impronte laterale e sul riconoscimento del viso.

Conferma la sua ascesa in chipmaker Unisoc che piazza il suo octacore (1.6 GHz) T606 con GPU Mali G57 MP1 anche in questo smartphone che, come combinazione di RAM e storage (espandibile di 512 GB via microSD senza togliere spazio alle schedine telefoniche), prevede gli allestimenti da 3+32 e 4+64 GB. La batteria, da 5.000 mAh, caricabile velocemente a 18W (ma non col caricatore incluso, da 10W) via microUSB 2.0 Type-C, arriva a 3 giorni di autonomia grazie alla modalità Super Battery Saver.

Tra i punti in comune col modello G21, nel Nokia G11 spiccano anche le connettività (Dual SIM 4G, Wi-Fi ac dual band, GPS con A-GPS/Galileo/Glonass, Bluetooth 5.0, NFC) e le soluzioni software (Android 11 con 3 anni di aggiornati di sicurezza, i futuri arrivi di Android 12 e 13, e la preinstallazione di Spotify e di ExpressVPN con quest’ultima in prova per 30 giorni).

Secondo Nokia Mobile, HMD Global ha poi completato la sessione di annunci con due paia di cuffie, dalla calzata “morbida e confortevole“, con driver da 40 mm, differenziate dal fatto che la versione wireless con una sola carica copre 62 ore di attività. Gli auricolari Nokia Go Earbuds 2 (39.99 dollari), evoluzione del precedente modello, sono impermeabili IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua e offrono la cancellazione elettronica del rumore ambientale (ENC). In virtù del Google Fast Pair assicurano un accoppiamento istantaneo con la sorgente, garantendo all’utente un’autonomia sino a 24 ore. Chiudono l’elenco gli auricolari senza fili Nokia Go Earbuds 2 Pro (44.99 dollari) che aggiungono una modalità a bassa latenza, in favore di video e videogiochi.