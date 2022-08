Cubot KingKong Mini 2 Pro: presentato il rugged phone ipercompatto da 4 pollici

Ascolta questo articolo

Nato come brand versato in smartphone economici e corazzati, col tempo la cinese Cubot si è dedicata anche a telefoni eleganti, ai phablet, senza trascurare qualche occasione incursione nel mondo degli smartwatch. Negli scorsi giorni, all’insegna del continuo impegno a stupire e rinnovarsi, sempre da Cubot è arrivato un nuovo annuncio, relativo a un compattissimo rugged phone, il KingKong Mini 2 Pro.

Lo smartphone KingKong Mini 2 Pro, dichiarato come resistente a urti, cadute, polvere e infiltrazioni di liquidi, è estremamente maneggevole in mano, come confermato dalle dimensioni, pari a 121 x 58 x 12,1 millimetri, e dal peso, di 122,70 grammi. Tipico rugged phone, con forma un po’ esagonale dettata dagli angoli mozzati e corazzati, il nuovo smartphone asiatico comprende un display da 4 pollici, pari a circa 10 cm di diagonale, risoluto in qHD+.

All’interno della cornice superiore, posta sotto una tacca che ospita la capsula auricolare, si trova la selfiecamera, da 5 megapixel, con abbellimenti AI: dietro, una sezione orizzontale alta ospita un sensore mono da 13 megapixel (f/2.2) coadiuvato da una potente (500 mA) torcia a LED, utile anche per scattare e realizzare video con scarsa luce.

Un processore di fascia media del 2018, il MediaTek Helio P22 con otto core (4 prestanti a 2.0 GHz), realizzato a 12 nanometri, sfrutta la GPU associata PowerVR GE8320 da 650 MHz, nell’unico allestimento che prevede 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile via microSD sino ad altri 128 GB. L’autonomia proviene al compatto Cubot KingKong Mini 2 Pro da una modesta batteria da 3.000 mAh che, viste le risicate necessità del comparto hardware sin qui visto, dovrebbe essere sufficiente ad arrivare a fine giornata, lavorativa o escursionistica.

Coordinato dal sistema operativo Android 11, il nuovo Cubot KingKong 2 Mini Pro, al dettaglio su Aliexpress al prezzo di 169 euro ma ora in promo lancio a pressappoco 129 euro, annovera connettività quali 4G/LTE (con banda 20), il Wi-Fi dual band, il Bluetooth v.5, senza dimenticare d’assicurare una precisa localizzazione, grazie al GPS facente affidamento alle reti satellitari BeiDou, Glonass, Galileo.