Cubot ID206: ufficiale lo smartwatch low cost chic con Alexa

Cubot, brand cinese di nicchia acquartierato nello Shenzen e noto per i suoi smartphone, ha appena annunciato, con tanto di promo lancio, una nuova incursione nel mondo degli smartwatch, attraverso il wearable Cubot ID206 che, nello specifico, tra le tante feature, annovera anche il supporto di un importante concierge virtuale.

Cubot ID206, cadenzato nelle nuance nero o rosa, ha uno chassis con frame in alluminio, squadrato e sottile (40 mm di diametro, 12 mm di spessore), impermeabile sino a 50 metri in acqua, che viene ancorato al polso mediante cinturini siliconici da 20 mm: in alto, trasborda leggermente un vetro con curvatura 2.5D a protezione del display, LCD TFT, da 1.7 pollici, risoluto a 240 per 240 pixel, con oltre 50 watch face cloud based per la personalizzazione dell’interfaccia. Con quest’ultima si può interagire con la coroncina laterale, ma non solo.

Il processore Nordic nRF52840 coadiuvato da 128 MB di storage permette il supporto all’assistente Amazon Alexa, via microfono, in modo da controllare la domotica compatibile, chiedere le previsioni del tempo, fissare gli appuntamenti, ordinare prodotti, chiedere delle canzoni visto che, connesso via Bluetooth allo smartphone, oltre a ricevere le notifiche, il device può anche gestirne da remoto la musica.

L’attenzione al benessere, nel Cubot ID206 prevede il contapassi, il contacalorie bruciate, l’attenzionamento della salute femminile, i reminder per il movimento anti-sedentarietà, e per idratarsi: ovviamente, i sensori di bordo permettono di tracciare h24 la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, e di tenere sotto controllo sonno e stress. L’aspetto sportivo, invece, è contemplato nella copertura di 14 attività sportive.

Grazie alla batteria, da 300 mAh, il Cubot ID206 promette 55 giorni di autonomia in modalità base, da semplice smartwatch, o 18 giorni con un uso normale: attualmente, il device è in vendita sullo store ufficiale, al prezzo di 69.9 euro, scalati promozionalmente a 45.99 euro (-35% per i primi 400 compratori, grazie al coupon DEALID206).