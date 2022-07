Blackview Tab 7: ufficiale il tablet Android con 4G e sino a 5 GB di RAM

Ascolta questo articolo

Focalizzatosi per molto tempo sugli smartphone rugged e con grande autonomia, il marchio cinese Blackview da qualche tempo è attivo anche nel ramo dei tablet ove, nelle scorse ore, ha collocato, in posizione intermedia tra i precedenti Tab 6 e Tab 8, il Blackview Tab 7, che completa così il mosaico dei suoi recenti tablet.

Il nuovo tablet Blackview Tab 7 (245.26 euro, in consegna dal 9 Agosto), non ancora apparso sul sito ufficiale del brand, ma già in vendita nel suo store presso Aliexpress (con spedizioni anche verso l’Italia), misura 238.5 x 157.45 x 8.3 mm, e pesa 600 grammi. Lo chassis, realizzato in plastica, è stato personalizzato nelle tre colorazioni alternative Space Gray, Lunar Silver e Twilight Blue. Frontalmente, le cornici sono evidenti su tutti e 4 i lati, ma sono bilanciate esteticamente dalle microcurvature degli angoli: il display, da 10.1 pollici, è un pannello LCD IPS risoluto a 1280×800 pixel, con un aspect ratio a 16:9 e uno screen-to-body del 79%: la selfiecamera si spinge a un massimo di 2 megapixel, ma supporta il face unlock per la sicurezza.

Il retro in alto a sinistra mostra una piccola pillola orizzontale leggermente sporgente, atta a ospitare la monocamera da 5 megapixel, assieme al relativo Flash LED. L’audio, invece, conta su due potenti speaker stereo.

Il processore octacore (2.0 GHz) Unisoc T310 con GPU IMG PowerVR GE8300, già visto a bordo del rivale MaxPad I10 Pro di BMAX, è stato incaricato di offrire le prestazioni al nuovo Blackview Tab 7, assieme a 3 GB di RAM (LPDDR4) estesa a 5 GB mediante espansione virtuale, e a 32 GB di storage (EMMC 5.1), ampliabile via microSD sino a 1 TB (rinunciando, però, a una delle due SIM predisposte per supportare la connettività mobile 4G).

Rispetto al Tab 6 dello scorso autunno, la batteria passa da 5.580 a 6.580 mAh, bastevoli – a carica avvenuta a 10W – per 336 ore di stand-by, 24 ore di riproduzione musicale, 32 ore di chiamate, 5 ore di gaming, 7 di navigazione web, 6 di riproduzione video. Le connettività di bordo prevedono nel Blackview Tab 7 il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0 (A2DP), il Wi-Fi ac (display, direct, hotspot). e una microUSB 2.0 Type-C (con OTG). Per il sistema operativo, la scelta è ricaduta su Android 11 sotto l’interfaccia Doke OS_P 2.0, che porta in dote varie utilities, come la Reading mode e la Nightlight mode per non stancare gli occhi.