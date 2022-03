AGM H5: ufficiale il medio-gamma rugged con maxi batteria e super speaker

AGM, brand cinese da oltre un decennio specializzato nella realizzazione di smartphone corazzati (partendo dal 2011 col modello AGM Rock V5) nel corso del tempo ha incluso nel suo listino rugged phone eleganti (AGM X1), compatti (AGM X1 Mini), con tastiera fisica (AGM M5), e anche col recente 5G. A tali ed altri modelli se ne aggiungerà prossimamente un altro, rappresentato dal base gamma AGM H5.

Direttamente animato da Android 12, l’AGM H5 ha una scocca rinforzata (176.15 x 85.5 x 23 mm per 305 grammi), capace di meritarsi le certificazioni d’impermeabilità IP68 e IP69K (spruzzi d’acqua ad alta pressione e/o temperatura): al momento non si fa menzione del superamento dei test militari MIL-STD-810, anche se viene garantito che il device non dovrebbe temere “cadute dall’alto“. Frontalmente, il device propone un ben mimetizzato notch a goccia d’acqua, nel quale colloca una selfiecamera da 20 megapixel basata su un sensore Sony IMX376.

Il resto dello spazio spetta a un display LCD da 6.52 pollici, risoluto a 1.600 x 720 pixel, quindi HD+, con un’ottima leggibilità all’aperto assicurata dai 450 nits di luminosità. Lo scanner per le impronte digitali è posto in un oblò sulla schiena rinforzata dell’AMG H5, alquanto singolare nel design. Una banda orizzontale che copre tutta la larghezza del dispositivo in alto, infatti, propone al centro una griglia circolare per il maxi altoparlante da 33 mm di diametro, capace di emettere un suono da 109 decibel quanto a volume massimo, in modo che lo smartphone possa anche essere usato come speaker portable. Ai lati di tale elemento, si trovano i sensori della tripla fotocamera.

Quest’ultima annovera un sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4) e uno per gli infrarossi, utile per la visione notturna, con una risoluzione di 20 megapixel Sony IMX350, f/2.2).

Il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio P35 (codename MT6765), realizzato a 12 nanometri e accoppiato con la GPU PowerVR GE8320 (da 680 MHz), può contare su due allestimenti mnemonici di RAM e storage (eMMC, espandibile), con quello base che ammonta a 4+64 GB, e quello top che prevede 6+128 GB.

Tra le connettività, l’AGM H5 annovera il Dual SIM, il 4G, il GPS, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, il modulo NFC per i pagamenti contactless, e la microUSB Type-C: non si fa cenno alla velocità di ricarica per la corposissima batteria da 7.000 mAh (400 ore di stand-by, 32 ore di video, 150 ore di musica), anche se viene assicurato che sarà possibile comprare a parte una speciale docking station ad hoc per il fast charge. Su Aliexpress, ne sarà possibile l’acquisto dalla metà di Aprile al prezzo di 326.36 euro per l’iterazione da 4+64 GB, a 383.96 per lo stesso allestimento più la base di ricarica, a 422.35 euro per la versione da 6+128 GB, ed a 479.95 euro per lo stesso allestimento addizionato dalla dock di ricarica.