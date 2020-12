AGM X5: ufficiale il rugged phone di fascia media, con connettività 5G

Dopo il mini rugged M5, il brand cinese AGM torna in campo con un telefono corazzato standard, l’AGM X5 che stigmatizza il suo chassis metallico (174.5 x 84 x 11.8bmm, per 274 grammi di peso) con un rivestimento in gomma e degli angoli corazzati, atti a garantirgli il supporto verso le certificazioni IP68 (immersione per mezzora a 1.5 metri di profondità in acqua), IP69K (resistenza anche a spruzzi d’acqua a 80° di temperatura), e MIL-STD-810G (test militari), onde farne un supporto professionale impiegabile per il monitoraggio e la manutenzione in remoto, ad alta velocità, grazie al 5G standalone e non, di apparecchiature come gasdotti et similia.

Dotato di un display LCD da 6.5 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un aspect ratio a 19.5:9, e con 60 Hz di refresh rate, l’AGM X5 colloca in un notch a goccia la selfiecamera, con face unlock, da 16 megapixel mentre, dietro, provvede a uno scanner per le impronte digitali e, in un semaforo verticale a sinistra, ad una quadcamera, da 48 (f/1.79, principale, HDR, stabilizzazione elettronica, time lapse, foto notturne, autofocus, zoom digitale) e 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2) megapixel, con due sensori accessori per la profondità (f/2.4) e le macro (lunghezza focale a 4 cm, f/2.2), attrezzata con una modalità di scatto per bambini, per “foto audio”, e per le raffiche di foto previa pressione prolungata.

Sempre dal produttore, si apprende che il processore adottato per l’X5 è un octacore (2.0 GHz) Unisoc T7510, realizzato a 12 nanometri, con modem Ivy V510, con GPU PowerVR GM9446 (800 MHz): la RAM (LPDDR4x), da 8 GB, fa coppia, invece, con 256 GB di storage (UFS 2.1). Oltre alle connettività base, che annoverano Dual SIM, GPS, Wi-Fi dual band (hotspot), e Bluetooth 4.2, risultano presenti il jack da 3.5 mm, ed un modulo NFC per i pagamenti contactless, con l’elemento clou della relativa scheda tecnica rappresentato dal fattore autonomia.

AGM X5, infatti, monta una batteria da 5.600 mah caricabile rapidamente (a 18W) via microUSB (OTG) Type-C, che guadagna diverse ore di uso supplementare sia mediante uno switch intelligente tra 4 e 5G, che tramite una modalità di super risparmio energetico che, in sostanza, mantiene attive solo le feature base, come messaggini e telefonate.

Animato da Android 10 sotto interfaccia XOS 5.0, AGM X5 sarà in vendita in Cina, dal 12 Dicembre, al prezzo di 3.699 yuan (pressappoco 466 euro), col probabile arrivo nel Bel Paese ipotizzato per il 2021.