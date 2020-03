ZMI Bluetooth Speaker: smart speaker con carica Qi patrocinato da Xiaomi

ZMI, brand dalla luna tradizione di collaborazione con Xiaomi (anche a Gennaio), ha annunciato la commercializzazione del nuovo ZMI Bluetooth Speaker, versione downgraded ma più “vivace” dello speaker multi-funzione varato lo scorso Dicembre, e poi messo in vendita a pressappoco 32 euro, ovvero a 249 yuan.

Rispetto al vecchio speaker, capace anche di ricaricare via standard wireless Qi a 30W, il nuovo ZMI Bluetooth speaker guadagna una corona, sul tettuccio, di LED che possono variare tra 7 diverse colorazioni: la parte alta, anche qui utile per ricaricare in qualità di basetta Qi l’eventuale smartphone poggiato, carica – però – a 20W, quanto basta in termini di fast charge perché, ad esempio, il recentissimo Xiaomi Mi 10 Pro venga rabboccato della metà in appena 39 minuti. In compenso, la ricarica avverrà a distanza di 4 mm, permettendo così di non dover sfilate la cover dal telefono.

Nel contempo che lo smartphone scelto (compatibili, tra gli altri, anche i Galaxy Note 9 ed S20 di Samsung, e l’Apple iPhone 11) viene ricaricato, lo ZMI Bluetooth Speaker – nel complesso somigliante ad un Amazon Echo Dot (realizzato anche in Kids Edition)- può trasmettere la musica acquisita dal device, al quale viene connesso (anche a 10 metri di distanza) via Bluetooth 5.0.

Ciò avviene grazie alla presenza di un driver con magnete al neodimio accreditato di una potenza di emissione sonora, surround a 360°, pari a 5W. Lato domotica, invece, è da annoverare, grazie alle sinergie con l’illustre partner, il supporto verso gli elettrodomestici smart mediante l’app Xiaomi Home.

In attesa di poterlo apprezzare in Occidente magari attraverso qualche noto importatore asiatico (es. Gearbest o Bangood), lo ZMI Bluetooth Speaker può essere già acquistato nel mercato interno cinese mediante gli e-commerce Jingdong e Tmall, o il crowdfunding YouPin del patrocinante Xiaomi, al prezzo particolarmente accessibile di (cambio alla mano) circa 20 euro, ovvero a 149 yuan.