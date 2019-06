Echo Dot Kids Edition: da Amazon lo smart speaker dedicato ai pargoli di casa

Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos in quel di Seattle, con la chiusura della scuola in gran parte del mondo, ha prontamente ufficializzato un’iniziativa hardware dedicata ai più piccoli, rappresentata dallo speaker smart “Echo Dot Kids Edition”, per ora disponibile nei soli Stati Uniti.

Non è la prima volta che Amazon sforna una versione personalizzata su proprio prodotto, dedicandola al pubblico dei giovanissimi: era successo quasi un anno fa con il tablet per bambini “Fire HD 10 Kids”, ed è accaduto di nuovo nelle scorse ore, col varo dello smart speaker “Echo Dot Kids Edition”.

Quest’ultimo, privo di custodia protettiva, ma avallato da due anni di garanzia a prova di preoccupazioni, è sostanzialmente un Echo Dot di terza generazione, personalizzato esteticamente in blu glaciale (Frost Blue) o con un arcobaleno (Rainbow) con, in più, un anno di abbonamento compreso al servizio Free Unlimited: in questo modo, i pargoli, per altro sorvegliati dai genitori in merito ai contenuti ai quali accedono e regolati tramite la possibilità di assegnare del limiti giornalieri di utilizzo, possono fruire di contenuti divertenti (tratti da Disney Publishing, Nickelodeon, Cartoon Network), ed educativi (es. National Geographic Kids), di varie canzoncine e filastrocche (Amazon Music), di un migliaio di contenuti audio forniti da Audible (il servizio amazoniano di audiolibri e podcast), e hanno la possibilità di giocare e sperimentare le particolari abilità ad hoc di Alexa, grazie alla quale – ad esempio – i piccini potranno, effettuando delle chiamate, rimanere in contatto con i propri amici e familiari (in base a numerazioni preventivamente autorizzate dai genitori).

Amazon Echo Dot Kids Edition, le cui spedizioni partiranno il 26 Giugno prossimo con un prezzo fissato in quel momento a 69.99 dollari, è oggi già pre-ordinabile, al prezzo scontato di 49.99 dollari (al cambio attuale 46.23 euro), com’è facile intuire su Amazon USA: da segnalare che, scaduto l’anno di servizi gratuiti, scatterà un abbonamento mensile pari a 4.99 dollari, ridotti a 2.99 per i possessori di Amazon Prime.

Chi volesse, invece, disporre di un prodotto smart di Amazon già arrivato in Italia, può ricorrere – invece – all’ormai promozionato – a 39.99 euro – Amazon Echo Input, un “tomino digitale” di forma circolare (80 mm di diametro, per 12.5 mm di spessore e 78 grammi di peso) che, un po’ come fatto dalla versione Audio di Chromecast, conferisce funzionalità smart (acquisite da internet mediante il Wi-Fi n dual band) ad una serie di impianti audio (es. di Bose) o altoparlanti altrimenti tradizionali, a cui viene collegato tramite il Bluetooth (A2DP) o un cavo con jack da 3.5 mm.