Xiaomi TV F2: ufficiali in Italia le smart tv 4K con Amazon Fire TV integrato

In un mercato sempre più affollato come quello delle smart TV, Xiaomi, che nella natia Cina non fa fatica a imporsi, con modelli di tutti i tipi, OLED e da 100 pollici compresi, ha deciso di giocare una carta a sorpresa annunciando, in collaborazione con Amazon, la serie di Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata.

Poggiate su due piedini laterali in plastica, le nuove Xiaomi TV F2 sono tre, differenziate pù che altro per la diagonale del pannello visivo, da 43 pollici (957,2 x 241,4 x 607,1 mm per 6,86 Kg + 90 grammi), 50 pollici (1111,2 x 309,7 x 710,1 mm per 9,1 Kg + 200 grammi) e da 55 pollici (1225,8 x 309,7 x 777,9 mm per 11,06 Kg + 200 grammi). Il retro è in metallo lamierino e custodisce varie porte, tra cui due USB 2.0, un jack audio 3,5 mm, lo slot CI+ per le pay-tv, due ingressi coassiali per i decoder, per il digitale terreste e satellitare (DVB-T/T2 e DVB-S2, con transcodifica video a 10 bit HEVC Main10 e l’ultima emanazione della tv interattiva HbbTV), e quattro HDMI (in pratica 2.0, anche se una ha una funzione da 2.1, ovvero l’eARC, utile per sfruttare il Dolby Atmos presente in un’eventuale soundbar collegata). Le connettività senza fili prevedono il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi dual band, e l’integrazione di AirPlay per il casting dai device Apple.

Davanti, tra esili cornici, è presente un pannello 4K UltraHD (quindi da 3.840 x 2.160 pixel), con 1,07 miliardi di colori, 90% sul color gamut DCI-P3, 71% su quello BT2020, profondità colore a 10-bit uscalati (partendo da 8 via FRC), 60 Hz di refresh rate, 230 nits di luminosità massima e poco più di 5000:1 di contrasto (nel 43”), HDR negli standard HLG e HDR10, MEMC per fluidificare le immagini in movimento. Lato audio, la serie di smart TV F2 di Xiaomi monta due speaker da 12W, con supporto verso Dolby Audio, DTS-Virtual:X e DTS-HD.

Il sancta sanctorum elaborativo delle Xiaomi TV F2 è rappresentato dal processore MediaTek MT9020, un quadcore da 1.5 GHz, con scheda grafica Mali-G52 MP2 (capace di gestire il codec AV1), 2 GB di RAM e 16 GB di storage: il sistema operativo, sotto l’interfaccia Smart TV, è Fire OS 7.2.7.8, a base Android 9, portatore di diversi servizi di streaming (Netflix, YouTube, Disney+, Now, Prime Video, RaiPlay, DAZN, Mediaset Infinity, etc), del supporto ai comandi vocali per Alexa (via microfono sul telecomando, provvisto anche di infrarossi e tastierino alfanumerico) o via speaker compatibile. Dall’interfaccia di FireOS, è possibile accedere anche ad alcuni preset per immagini, anche in HDR (Standard, Cinema”, Sport, Gioco, PC) e audio (Standard, Musica, Film, Clear Voice, Enhanced Bass) e ai rimandi verso le trasmissioni live.

Le vendite, su Amazon.it e mi.com, sono appena partite: il modello da 43”, sino a esaurimento scorte e per una settimana, costerà 339 al posto dei consueti 399 euro. Il modello da 50” costerà 379 al posto di 449 euro, e quello da 55”, sempre nella prima settimana di promo, richiederà 419 al posto di 499 euro.