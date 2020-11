Xiaomi Mi Box 4S Pro: ufficiale il mediabox per lo streaming in 8K

Attiva nello smartizzare le TV anche con appositi stick, la cinese Xiaomi ha sempre portato la domotica e i principali servizi di video on demand, sulle TV tradizionali, avvalendosi del formato mediabox, come già visto con i Mi Box 4K e Mi Box 4S. Ai modelli testé citati nelle scorse ore si è aggiunta una nuova iterazione, in veste di Mi Box 4S Pro, molto migliorata “sotto il cofano”.

Classica nel suo formato squadrato con angoli rotondi, volto a garantire una buona dissipazione termica pur in assenza di ventole, la nuova Mi Box 4S Pro porta nei salotti degli utenti il supporto alla risoluzione a 8K, con un refresh rate sino a 120 Hz, lasciando letteralmente al palo la concorrenza, ma anche i modelli precedenti, fermi al 4K riprodotto a 60 Hz. Sempre in tema di migliorie, onde supportare la risoluzione in questione, ancora poco diffusa, la porta di connessione all’apparecchio televisivo (ovviamente un modello compatibile, come alcuni QLED Samsung e alcuni LED TV LG tra cui anche l’RX arrotolabile) passa dalla HDMI 2.0 alla HDMI 2.1.

L’interno, secondo diversi media di settore, punta sul processore quad-core Amlogic S905X, nella fattispecie abbinato a una GPU Mali 480: la RAM resta sempre da 2 GB ma, per consentire d’installare più applicazioni, e stoccare più file, lo storage locale sale sino a 16 GB, praticamente raddoppiato rispetto al 4S standard.

Attrezzato per l’output sonoro con il supporto verso il DTS Sound e il Dolby Audio, il Mi Box 4S Pro di Xiaomi integra il modem per il Wi-Fi ac/5 e il Bluetooth 4.3, utile per interagire con i gamepad, ma anche col controller in dotazione, munito del classico pulsante per l’assistente vocale. Sempre in tema di interfacce, il retro ospita un jack da 3.5 mm, ed una porta USB 2.0 Type-A (OTG), cui connettere una pennetta, o magari un adattatore per l’Ethernet.

Sul versante del sistema operativo, Android Marshmallow 6.0 sotto interfaccia MIUI TV fa affidamento, nella versione appena annunciata per la Cina, sull’intelligenza del sistema di suggerimenti PatchWall, quanto meno in attesa di una non imminente (secondo quanto riferito ad Android Autority dal manufacturer) versione Global, magari con Android TV. Il prezzo di vendita del Mi Box 4S Pro, in commercio in Cina dal 5 Novembre nell’unica palette cromatica bianca, è di 379 yuan, pari a pressappoco 49 euro nostrani.