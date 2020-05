Mi Box 4K: da Xiaomi il box multimediale con Android TV stock

Nell’evento Xiaomi dell’8 Maggio, nel corso del quale è stato presentato in India il top gamma Mi 10 5G, era atteso al varco anche un gadget per smartizzare le TV tradizionali: i rumors lasciavano presagire il varo di un Mi TV Stick che, però, non si è fatto vedere in sede di kermesse online, sostituito da un prodotto altrettanto interessante, ovvero dal Mi Box 4K.

Idoneo a portare i contenuti 4K HDR (secondo i codec VP9, H.264, Real 8/9/10, MPEG 1/2/4, H.265, VC-1), ma anche l’utilizzo di app e streaming, sulle TV vecchio stampo, lo Xiaomi Mi Box 4K non necessita di esser nascosto dietro l’apparecchio televisivo: già minimale per design, mutuato dalle precedenti generazioni dello stesso, il nuovo set-top-box di Xiaomi è anche poco ingombrante, essendo formato da un piccolo (95.25 x 95.25 x 16.7 mm) quadrato arrotondato.

Cuore pulsante dello Xiaomi Mi Box 4K è un processore quadcore (2.0 GHz) che, abbinato a una scheda grafica Mali 450, può contare su un hardware mnemonico di fascia medio-bassa, ma più che adatto ai compiti previsti, con 2 GB di RAM (LPDDR3) e 8 GB di storage (eMMC), espandibile via porta USB 2.0.

Sul retro, assieme alla menzionata USB, vi è il jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, e la porta HDMI 2.0a per il collegamento alla TV: le connettività senza fili, nello Xiaomi Mi Box 4K, accreditato anche di un audio di elevata qualità, immersivo e multicanale (DTS 2.0 e Dolby Audio 5.1), si sostanziano nel Bluetooth 4.2, per connettere ad esempio un combo tastiera con touchpad o un controller da gaming, e nel Wi-Fi ac dual band, per il collegamento ad internet.

Il sistema operativo dello Xiaomi Mi Box 4K è una versione stock di Android TV (Pie 9.0), global, cioè senza interfaccia proprietaria PatchWall, con il supporto a Chromecast per il mirroring da PC e smartphone, e ad Assistant, richiamabile dal telecomando, ove figurano anche le scorciatoie per Prime Video e Netflix (con altre app di streaming scaricabili dal Play Store).

Xiaomi Mi Box 4K è in vendita dall’11 Maggio, a pressappoco 42 euro (ovvero a 3.499 rupie indiane), tramite l’e-commerce locale Flipkart, il sito ufficiale mi.com, e le piattaforme Mi Home e Mi Studio.