WatchMeGo: da Sprint lo smartwatch per bambini, con parental control

Gli smartwatch per bambini non sono una novità nel panorama della tecnologia mobile da polso (wearable), tanto che un po’ tutti i grandi protagonisti della tecnologia ne hanno in listino almeno uno (es. Xiaomi, Alcatel, Honor, Lenovo, LG). Anche l’operatore telefonico Sprint Corporation ha annunciato, abbinato ad un proprio piano mobile (intorno ai 10 dollari), un prodotto simile, ovvero il WatchMeGo.

Sprint WatchMeGo (47.8mm x 16.9 mm, per 51 grammi), provvisto di comodi cinturini in gomma anallergica, è strutturato con uno chassis molto ampio (48 mm) e colorato (blu e rosso), impermeabile in quanto resistente al contatto con i liquidi: a conferma della sua capacità di reggere anche alle sollecitazioni dei pargoli più irrequieti, impiega – sopra il colorato display da 1.39 pollici – un vetro antigraffio Gorilla Glass.

Adeguatamente protetto da una diffusa gommatura esterna, l’interno del WatchMeGo ospita un chip Cortex A7 (seriale MSM8909W) affiancato da specifiche tipiche di un wearable entry level, con 512 MB di RAM e 4 GB di storage: la batteria, da 400 mAh, ed il sistema operativo proprietario, assicurano una buona autonomia generale, e supportano sia la connettività Bluetooth 4.1, che il localizzatore GPS.

A quest’ultimo sono affidate alcune funzioni di parental contro del WatchMeGo, come il tracciamento in tempo reale dei bambini, o l’avviso ai genitori (su app per smartphone, alla quale arrivano anche i messaggi audio e testuali dei bambini) nel caso i pargoi superino un perimetro di sicurezza: sempre nell’ottica del controllo genitoriale, il dispositivo beneficia di un pulsante SOS per l’invio rapido di richieste d’aiuto con annesse coordinate.

WatchMeGo costa, attualmente, 144 dollari, dimostrandosi pienamente competitivo nei confronti di analoghi prodotti della concorrenza (l’equivalente di Verizon costa 179 dollari, mentre quello di T-Mobile ne richiede 192), ed è offerto con l’app preinstallata Kidomi, contenente diversi contenuti adatti ai bambini, come video, giochi educativi, ed ebook.