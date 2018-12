Honor K2 Kids: ecco il nuovo smartwatch per bambini, con supporto alle nanoSIM ed al parental control avanzato

Honor, già attiva nel segmento delle tecnologie indossabili, ha annunciato la commercializzazione, nella natia Cina, di un nuovo smartwatch destinato ai bambini, ma anche alla tranquillità dei genitori, rappresentato dall’Honor K2 Kids, con avanzati sistemi di parental control.

Honor K2 Kids dispone di cinturini in silicone, allestiti nelle colorazioni rosa o azzurro, adattabili a polsi dal diametro di 110/180 mm: il telaio, quadrangolare e gommato, è impermeabile e, grazie alla certificazione IP67, risulta capace di resistere agli schizzi della pioggia, o di un banale lavaggio delle mani. All’interno, il processore si avvale di 4 MB di RAM, e di 16 GB di storage, oltre che di una batteria da 660 mAh, incaricata di fornire energia per 7 giorni (in stand-by), con ricarica via microUSB in un paio d’ore.

Numerose le funzionalità dell’Honor K2 Kids, personalizzabile nelle watch face visualizzate sul display da 240 x 240 pixel, un pannello sagomato, in TFT, con 1.3 pollici di diagonale: l’orologio, infatti, tramite il Bluetooth può connettersi con smartphone Android (da KitKat 4.4 in avanti) o iOS (dal 9.0 a seguire), ottenendo le notifiche delle chiamate, degli allarmi, delle previsioni meteo, dei messaggini di testo.

Grazie al supporto verso le nanoSIM, dispone di una rubrica, con conseguente possibilità di effettuare chiamate, anche di emergenza (SOS, via tasto laterale), registrandole, e di chattare con gli amici o con il gruppo familiare. Anche l’ambito salutistico è contemplato, grazie ad alcune feature tra cui il cronometro.

In ottica genitoriale, supporta la registrazione audio ambientale, il tracking del bambino, l’istituzione di zone sicure (con notifica in caso di allontanamento dalle medesime), e l’erogazione di ricompense da parte dei genitori con annessa classifica tra gli amici. Al momento, lo smartwatch per bambini Honor K2 Kids è in pre-ordine, a 3/6 dollari (ovvero a 20/40 yuan), con spedizioni previste a partire dal 26 Dicembre, data nella quale dovrebbe anche essere comunicato il prezzo finale del prodotto.