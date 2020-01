Mitu Children Learning Watch 4 Pro: da Xiaomi lo smartwatch per bambini con 4G e NFC

Negli scorsi giorni Xiaomi, attraverso il partner Huami, ha presentato al CES 2020 un’interessante coppia di smartwatch destinata al pubblico adulto: ora, a distanza di pochi mesi dal precedente esperimento, è tempo di attenzionare nuovamente l’utenza dei pargoli col varo del nuovo wearable Mitu Children Learning Watch 4 Pro che, per specifiche, potrebbe ben figurare accanto agli orologi intelligenti dei grandi.

Il nuovo Mitu Children Learning Watch 4 Pro ha una cassa squadrata ma non spigolosa, con angoli arrotondati e bordi leggermente curvi: il tettuccio presenta un vetro Gorilla Glass 3 a tutela del sottostante display, da 1.78 pollici con 326 PPI di densità cromatica, e della concomitante selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.4, grandangolo a 82°).

Dal lato alto, sporge la seconda fotocamera, da 8 megapixel (f/2.2, zoom, messa a fuoco rapida mediante un sistema T-Lens, grandangolo a 84.9°): grazie agli strumenti di controllo genitoriale (ben 24 in totale), è possibile da remoto avviare il simultaneo funzionamento di ambedue le fotocamere, sì da riprendere tanto il volto del bambino, quanto l’ambiente circostante.

La cassa, redatta nelle classiche colorazioni rosa o blu, ospita un modulo NFC (compatibile con i pagamenti contactless, sì che il bimbo non debba portare con sé del danaro), un modem 4G per chiamate e videochiamate, un preciso (in quanto a doppia frequenza, L1 ed L5) GPS, ed un’accettabile dotazione mnemonica, sostanziata in 1 GB di RAM e 8 GB di storage.

A gestire il tutto, con una certa autonomia, stante la presenza d’una batteria da 920 mAh, interviene – lato hardware – il processore Snapdragon Wear 2500 di Qualcomm mentre, in ambito software, la scelta è ricaduta su Android Oreo 8.1, con interfaccia modificata per l’utenza green, arricchito dell’assistente virtuale XiaoAI (con comandi vocali), di app e giochi didattici per migliorare la conoscenza della matematica, delle lingue, e sviluppare il pensiero logico, di un sistema di ricerca visuale basato al riconoscimento intelligente degli oggetti inquadrati.

Attualmente, Mitu Children Learning Watch 4 Pro è in vendita su Xiaomi TMall, per ora in Cina, con un listino locale che, cambio alla mano, può essere convertito in circa 168 euro o pressappoco 186 dollari.