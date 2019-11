Mi Rabbit Children’s Watch 2S: ecco il nuovo smartwatch per l’infanzia, da Xiaomi

Nell’immensa pletora di dispositivi concepiti da Xiaomi e dai suoi partners, non potevano mancare i prodotti per l’infanzia, ovviamente smart. Tra questi, uno dei più recenti è lo smartwatch Mi Bunny Children Phone Watch 3C che, varato appena ad Agosto, è stato già avvicendato da un successore, in veste di Mi Rabbit Children’s Watch 2S.

Il nuovo wearable ha una forma squadrata per nulla spigolosa, con un perimetro in realtà ben arrotondato lungo tutta sua estensione: impermeabile grazie alla certificazione IPX8, sì da poter essere tenuto in vasca o nel mentre ci si lava le mani, il Mi Rabbit Children’s Watch 2S è anche molto comodo da indossare, grazie alla plastica dal feel morbido che ne riveste lo chassis, ed allo spessore, di appena 1.23 cm.

Sotto il touchscreen, da 1.13 pollici, a colori, con risoluzione a 240 × 240 pixel, campeggia un processore a basso consumo energetico, grazie al quale la batteria, da 600 mAh, raggiunge financo la settimana d’autonomia, in stand-by, con una sola ricarica. Essendo un wearable destinato ai bambini ma pensato anche per i genitori, il Mi Rabbit Children’s Watch 2S implementa un GPS con tracking in tempo reale, al quale viene demandato il compito di rilevare il pargolo che lo indossa anche in ampi ambienti, come le stazioni ferroviarie, i centri commerciali, o gli aeroporti.

L’intelligenza artificiale XiaoAI, un equivalente locale di Assistant, munita di supporto ai comandi vocali, permette al bambino (tra le altre cose) di richiedere musica, filastrocche o, in ottica di studio, risposte tratte dall’enciclopedia: in più, mediante l’app MiTu, i genitori possono settare un orario, magari a scuola o quando si fanno i compiti, nel corso del quale l’orologio mostra solo l’ora o i messaggi urgenti che, mediante il pulsante SOS, il pargolo è anche in grado di spedire a propria volta.

Redatto nelle colorazioni blu e rosso, Mi Rabbit Children’s Watch 2S è in vendita, in Cina, al prezzo locale di 199 yuan che, in caso di importazione in Occidente, vengono usualmente convertiti, cambio alla mano, in pressappoco 25 euro.