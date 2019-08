Mi Bunny Children Phone Watch 3C, ufficiale il nuovo smartwatch Xiaomi per bambini e genitori

Dopo aver aggiornato il mini robot per bambini nel Febbraio scorso, Xiaomi ha appena annunciato la nuova iterazione del suo smartwatch per l’infanzia, il Mi Bunny Children Phone Watch 3C che, rispetto al modello di circa un anno fa, migliora notevolmente le specifiche, con un prezzo (circa 52 euro, o 398 yuan) all’altezza dell’upgrade.

Come il modello targato Luglio 2018, anche il nuovo Mi Bunny Children Phone Watch 3C mantiene un’impermeabilità IPX7 contro contatti occasionali e accidentali con i liquidi ma, in più, vengono adottati particolari accorgimenti a beneficio del display.

Quest’ultimo, un pannello AMOLED circolare, da 1.3 pollici, ha una risoluzione pari a 240 x 240 pixel, e risulta ben leggibile anche ai lati del vetro 2.5D, stanti 160° di angolo visuale. Onde contenere la vivacità dei pargoli, è protetto da un vetro Gorilla Glass e, grazie a un filtro oleofobico, non trattiene nemmeno le impronte.

All’interno, la batteria da 780 mAh garantisce da 4 a 7 giorni di autonomia, a seconda delle funzionalità che si utilizzano. Provvisto anche di un sensore di gravità, il Mi Bunny Children Phone Watch 3C vanta le connettività 4G via China Unicom ed il supporto al Wi-Fi in modo che, sfruttando la fotocamera grandangolare (84.8°) da 2 megapixel (f/2.4), il pargolo possa effettuare videochiamate HD (con contatti pre-approvati dai genitori).

Se, invece, il desiderio è quello di imparare qualcosa (magari durante la scuola materna o elementare), il giovane utente del wearable potrà tranquillamente chiedere all’assistente virtuale XiaoAI di confrontarsi con dei contenuti educativi (filastrocche e canzoncine comprese, senza trascurare indovinelli, risposte alle curiosità da un motore di ricerca, e giochini) pensati per la sua giovane età.

Ovviamente, nel Mi Bunny Children Phone Watch 3C, non mancano degli strumenti di parental control che aiutano i genitori nell’instillare buone abitudini (es. la programmazione delle sveglie) o che li tranquillizzano sul dove siano i pargoli in ogni momento della giornata, in virtù del GPS con reti di localizzazione A-GPS/BeiDou, che consente di tracciare i bambini anche indoor, nei principali aeroporti, in circa 4.000 centri commerciali, e in varie stazioni.