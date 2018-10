Da Lenovo, lo smartwatch ibrido Watch S e quello per bambini Watch C

Periodo particolarmente ricco di novità, questo, per la cinese Lenovo che, pur centrata sull’hardware informatico e mobile (i Motorola, i telefoni ZUK, e quelli con brand proprietario), ha da tempo fatto il suo ingresso anche nel mercato degli smartwatch, come confermato dagli ultimi due wearable, i Lenovo Watch 9 e Watch X, presentati sempre in questo 2018. A tali esemplari, ora, se ne aggiungono altri due, rappresentati dall’ibrido Lenovo Watch S, e dal Watch C, adatto ai più piccoli.

Lenovo Watch S, come ogni orologio ibrido che si rispetti, ha la foggia di un orologio classico, pregiato nel movimento meccanico delle lancette fisiche, dotate di finitura dorata, e nella scelta dei materiali, con la pelle di coccodrillo a formare i cinturini, e una placca di vetro zaffiro messa a protezione del quadrante.

Privo di display OLED, il Lenovo Watch S non si fa comunque mancare le funzionalità smart: collegato via Bluetooth con lo smartphone, tramite l’app “Lenovo Watch”, consente di settare quali avvisi (le chiamate, e i messaggi) ricevere, in forma di vibrazione, sul proprio polso, specificando anche a quali app si è interessati. In ottica fitness, invece, è possibile registrare i passi fatti, le distanze coperte, le calorie bruciate, anche a bordo vasca (essendo impermeabile fino a 5 atmosfere/50 metri di profondità), e monitorare la qualità del sonno.

Il Lenovo Watch C, il cui novero completo delle funzionalità è settabile dall’app dedicata, è uno smartwatch per bambini, con cinturini colorati in silicone, cassa impermeabile IPX7, e display da 1.3 pollici di tipo AMOLED protetto da un vetro anti-urti e anti-graffio Gorilla Glass.

Dotato di speaker, grazie al microfono può essere usato per chiamare i propri amici provvisti dello stesso orologio mentre, alle chiamate d’emergenza, pensa la pressione di un apposito tasto SOS. In ottica parental control, interviene il GPS (A-GPS), che invia una notifica ai genitori non appena il bambino si allontana da una zona sicura, o quando giunge a casa, e la fotocamera posta nella sua cornice alta, che – quasi da occhio remoto – consente ai genitori di sbirciare nell’ambiente in cui si trova il proprio piccino.

Previsti per la vendita, sul sito ufficiale dell’azienda, a partire dal 30 e dal 22 Ottobre prossimi, i Lenovo Watch S (colorazione nera e rossa) e Lenovo Watch C (12,8 mm di spessore, 42 grammi di peso, nuance rosa e blu) saranno prezzati, rispettivamente, a pressappoco 30 (238 yuan) e 50 euro (399 yuan).