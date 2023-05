V5000i: ufficiale il proiettore smart a tiro ultracorto di BenQ

Dopo il monitor professionale Ergo Arm PD2706UA, il marchio taiwanese BenQ ha annunciato per il mercato nord americano l’uscita del nuovo proiettore smart V5000i che, negli USA, verrà venduto alla cifra di 3.499 dollari, comprensivi di un telo ALR da 100″.

Il proiettore BenQ V5000i impiega un classico chip DLP da 0,47″ che garantisce nativamente una risoluzione Full HD: grazie alla vobulazione a 4 direzione dei pixel, su cui si basa la tecnologia Xpanded Pixel Resolution (XPR), si riesce a ottenere però una risoluzione aggiornata all’Ultra HD. La sorgente laser RGB offre immagini molto luminose (2.500 ANSI lumen) ben visibili anche senza abbassare le tapparelle: il costruttore dichiara per le immagini una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 98% e di quello BT.2020 al 95%, in modo da rasentare tutti i dettagli possibili.

Non manca il supporto all’alta gamma dinamica HDR nelle tipologie HLG, HDR e anche HDR10+. Volendo, è possibile ottimizzare l’HDR in base all’HDR-PRO, un tool di funzionalità che comprende anche il tone mapping e il Local Contrast Enhancer. Tramite il Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) è possibile migliorare la fluidità delle immagini in movimento, mentre un approccio meno sofisticato e più vicino alle intenzioni originali del regista si ottiene con la modalità per puristi “Filmmaker“. Come tipologia, il proiettore BenQ V5000i appartiene alla categoria dei modelli a tiro ultra-corto e, infatti, in virtù del rapporto di proiezione a 0,252:1, questo dispositivo ottiene immagini da 100 pollici ad appena 27 cm di distanza dalla superficie di proiezione.

Nel proiettore BenQ V5000i è stata data grande attenzione al settore del gaming. In tal senso è possibile accettare i segnali in UHD a 120 Hz visualizzandoli a 60 Hz, per pompare ancora di più la risposta ai comandi e ridurre la sfocatura delle immagini, col tocco in più che si può avere ricorrendo alla modalità da gioco, che riduce a 17,9 millisecondi l’input lag. Lato audio, il coinvolgimento multimediale, con tanto di supporto al DTS e al Dolby, è stato assicurato da un apparato TreVolo composto da 2 woofer da 15W e da altrettanti tweeter da 5W.

Come sezione smart, diventa possibile visionare i propri contenuti preferiti su Disney+, Prime Video e Netflix grazie al dongle HDMI QS02 con cui viene equipaggiato il proiettore BenQ V5000i.