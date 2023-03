Ergo Arm PD2706UA: BenQ presenta il monitor professionale QHD 4K con switch KVM

Il marchio taiwanese BenQ ha annunciato l’introduzione, nella gamma Ergo Arm (che già comprende un PD2705UA da 27 pollici e il PD3205UA da 32 pollici), di un nuovo monitor, il modello PD2706UA, adatto per utenti occasionali, giocatori, e professionisti (designer, editor di video, YouTuber), grazie al suo comfort visivo, alla qualità delle immagini rese e alla sua versatilità.

Il monitor BenQ PD2706UA punta molto sul comfort d’uso: ha un filtro che attenua l’emissione di luce blu per non stancare la vista e ha uno stand ergonomico, che permette di regolare l’altezza a cui posizionare il monitor, ma anche di inclinarlo e ruotarlo per bene. Il pannello LCD è da 27 pollici, con una risoluzione QHD, e quindi a 2560 x 1440 pixel. La tecnologia IPS permette di avere ampi angoli di visione, mentre il supporto alla visione dei contenuti in HDR 10 offre livelli di contrasto più elevati, una più ampia gamma di colori, tal da assicurare un’esperienza di visione più coinvolgente.

Nel monitor BenQ PD2706UA, la piena soddisfazione nell’uso in tandem con un Mac è garantita dalla copertura al 95% nello spazio colore DCI-P3. La certificazione HDR400, d’altro canto, offre migliori livelli di nero, di luminosità e di conformità del colore. In merito a luminosità e conformità del colore va anche annotata la presenza della tecnologia proprietaria AqColor di Beng, che promette luminosità uniforme e colori autentici da un angolo all’altro dello schermo.

In merito al refresh rate, il valore è di 60 Hz, ma dovrebbero comunque essere scongiurati balbuzie e rallentamenti durante l’uso con le schede grafiche più moderne. Qualora si utilizzino più dispositivi per il proprio lavoro, è possibile avvalersi, sul monitor BenQ PD2706UA, di DisplayPort, HDMI e USB Type-C con anche trasmissione dell’alimentazione a 90 W. Lo switch KVM, invece, permette di usare un solo set di tastiera e mouse con due diversi PC o Mac.

In favore di coloro che usano una configurazione multi-monitor per la produttività in ottica multi-tasking, il monitor BenQ PD2706UA mette a disposizione la funzione Display Pilot che permette controllare agevolmente da un unico PC più monitor. Attualmente, il monitor PD2706UA da 27 pollici in UHD 4K può essere comprato sullo store ufficiale al prezzo di 629,99 dollari (circa 584 euro).