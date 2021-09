TV LED Direct View: da LG l’home cinema 8K sino a 325 pollici

Più o meno nelle stesse ore in cui il mondo volgeva il suo interesse verso il keynote di Apple incentrato sugli iPhone 13 Pro e sull’iPad Mini di 6a generazione (con buona pace degli iPhone 13 standard e della Watch 7 Series), il brand sudcoreano LG, da poco ritiratosi dal segmento mobile, ha annunciato la lussuosa e iper esclusiva TV LED Direct View fino a 325 pollici.

Inserita nel catalogo Extreme Home Cinema, la TV LED Direct View sfrutta i diodi autoilluminanti per tracciare immagini ad alto contrasto (150.000:1 max) e dall’elevata gamma cromatica: le diagonali vanno da un minimo di 108 a un massimo di 325 pollici (in questo caso con 33 milioni di pixel) secondo risoluzioni che oscillano dal 2 all’8K passando per il 4K. Molto importante, in questo speciale apparecchio televisivo modulabile, è il rapporto d’aspetto.

Volendo coprire l’intera parete, ci si può orientare sul 16:9 ma con l’assetto da 32:9 fino a 195” (Dual2K Ultra Stretch) si ottiene in sostanza l’equivalente di due display 2K affiancati in orizzontale, con una sezione magari destinata ad aggiornare in tempo reale sui risultati di una giornata di campionato, o a visualizzare la classifica in tempo reale, e l’altra sezione che mostra la diretta di un match specifico.

Comprensiva di un telecomando LG Controller per il controllo delle relative impostazioni, la LG TV LED Direct View è animata dal sistema operativo proprietario webOS che, oltre a palesare (stoccandole localmente senza bisogno di usare il Wi-Fi) immense opere d’arte in stile The Wall di Samsung (il prodotto più simile della concorrenza), permette anche di gestire i contenuti in streaming e di suddividere l’immensa area a disposizione, magari assegnando a ogni sezione un particolare contenuto d’origine, all’insegna di una visualizzazione simultanea.

La TV LED Direct View di LG, accreditata di 10 anni di funzionamento (100.000 ore), può essere prenotata sul sito ufficiale, secondo prezzi ipotizzati da 70.000 a 1.7 milioni di dollari, nell’ambito di un programma di installazione personalizzata non previsto per i modelli pre-costruiti DVLED Home Cinema all-in-one ma solo per gli LG DVLED Extreme Home Cinema: questi ultimi saranno inviati per via aerea in speciali scafandri protettivi costruiti su misura, con un ingegnere LG che presiederà all’installazione in loco del prodotto ed effettuerà controlli d’efficienza 2 volte l’anno per 3 anni.