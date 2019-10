Tone + Free. Ufficiali i primi auricolari true wireless di LG

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l'annuncio dei primi auricolari true wireless di LG, davvero molto eleganti, quasi in stile Xiaomi: sulla carta, la qualità sonora dovrebbe essere valida, sia in ricezione che in emissione, sebbene si tratti di un parametro da valutare sul campo. Per il resto, attestata un'autonomia nella media, e una buona qualità realizzativa, come per tutti gli esordi, non mancherà qualche acerbo "difetto di gioventù".