Lavatrici smart: LG propone, a IFA 2019, i modelli AI DD con intelligenza artificiale ThinQ

Tra i vari elettrodomestici smart presentati a IFA 2019, assieme ai frigoriferi smart, grande attenzione è stata tributata anche alle lavatrici, con la sudcoreana LG che ha alzato nuovamente l’asticella qualitativa, presentando degli esemplari, a caricamento frontale, con intelligenza artificiale ThinQ, e trasmissione diretta del movimento al cestello (Direct Drive).

LG AI DD, in particolare, è una serie di lavatrici che, grazie al Direct Drive, oltre a esser silenziose, risultano anche molto rapide, portando a termine un ciclo completo di lavaggio in molto meno di un’ora, ovvero in 39 minuti, ed econome, con un risparmio energetico del 50%, grazie al motore Inverter di LG che, garantito per 10 anni, permette di conseguire l’appartenenza alla classe energetica A +++.

Controllabili da remoto via applicazione dedicata, o in presenza ma a mano libere via comandi vocali (a patto di disporre d’uno speaker smart collegato), nell’assicurare un elevato grado di pulizia, le LG AI DD sfruttano un meccanismo, il 3D Multi Spray, che letteralmente accerchia lo sporco, attraverso quattro spruzzi d’acqua che colpiscono in contemporanea gli abiti, per altro tutelati da eventuali danni (ridotti, anzi, del 18%) grazie proprio all’intelligenza artificiale ThinQ che, in questo caso, regola il lavaggio tenendo conto del carico e della tipologia dei tessuti, adeguatamente riconosciuti.

Altro sistema che permette di ridurre i tempi di lavaggio, assicurando una pulizia migliore, venendo anche incontro alle esigenze delle famiglie numerose, è quello che permette di collocare, sotto le lavatrici LG AI DD, un cestello secondario, l’LG MiniWash, che non solo permette di sollevare la zona di carico della lavatrice principale ma, soprattutto, consente di effettuare due lavaggi in contemporanea.

Al momento, LG non ha ancora fornito i prezzi, né i modelli specifici per carico delle nuove lavatrici smart che, in ogni caso, saranno disponibili all’acquisto a favore dei consumatori europei entro fine anno.