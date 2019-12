TidyPods Pro: da HiFuture gli auricolari true wireless iper autonomi

Messa da parte la neckband varata non più di qualche giorno fa, alla fine di Novembre, la multinazionale cinese HiFuture torna ad occuparsi degli auricolari true wireless, seppur con un formato ben diverso dal modello simil AirPods Pro di metà mese scorso, grazie ai nuovi TidyBuds Pro.

Piuttosto compatti (23 x 19 x 13 mm, 5 grammi cadauno), gli auricolari true wireless TidyBuds Pro presentano delle capsule in silicone per l’isolamento dell’orecchio dai rumori esterni, e garantiscono un’emissione sonora da 3 mW grazie ai driver in grafene da 6 mm con impedenza a 32 ohm.

Grazie al circuito Realtek RTL8763B, mettono in campo il Bluetooth 5.0 low energy (con tecnologie BDR/EDR, e codec FLAC, AAC, SBC), per una connessione stabile, efficiente, e istantanea, anche a 10 metri di distanza, con la propria fonte audio (tra cui smartphone Android/iOS).

In virtù della batteria interna, da 70 mAh, gli HiFuture TidyBuds Pro offrono 8 ore di autonomia (con un uso medio ed un volume non troppo alto), potendone guadagnare all’incirca 100 extra dalla custodia (48 x 78 x 27 mm, per 80 grammi): quest’ultima, in quanto provvista di una maxi batteria da 3.000 mAh (sul cui stato di carica rendono conto i 4 LED frontalmente), può fungere anche da powerbank, via microUSB, sebbene il suo compito principale sia quello di offrire agli auricolari TidyBuds Pro in essa custoditi e appoggiati 10/12 cicli completi di ricarica.

Dotati di approccio binaurale, che consente di impiegare ambedue le unità per ascoltare la musica o gestire le telefonate, gli auricolari true wireless TidyBuds Pro di HiFuture esibiscono una superficie touch esterna piuttosto evidente, quasi in stile Surface EarBuds, interagendo sulla quale è possibile – per l’utente – gestire la musica, le telefonate, ed attivare l’intervento del concierge virtuale preferito (Google Assistant o Apple Siri).

Lanciati a partire dall’India nelle colorazioni bianco o nero, al prezzo di pressappoco 56 euro (4.499 rupie) su Flipkart, i tws TidyPods Pro di HiFuture possono essere acquistati anche a poco meno, 52 euro (4.199 rupie), avvalendosi dell’emanazione locale dell’e-commerce Amazon. L’arrivo in Italia, invece, è curato dall’importatore GearBest, presso le cui pagine il prodotto è già listato, con spedizione gratuita, a 21.87 euro.