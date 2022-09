Thomson: ufficiale la nuova serie di smart TV QLED 4K

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, in vista della locale stagione dei saldi (“Big Billion Days”), la francese Technicolor, mediante la licenziataria indiana Super Plastronics Pvt Ltd, ha annunciato l’arrivo nell’immenso continente indiano, mediante l’e-commerce Flipkart, di una nuova serie di smart tv a marchio Thomson.

Le nuove TV presentano un design elegante dichiarato come privo di cornici, e poggiano su un supporto metallico: sul retro, hanno diverse porte, tra cui tre HDMI (una delle quali con ARC, canale audio di ritorno), una Ethernet, e un paio di USB per connettervi magari una pennetta o un hard disk colmo di contenuti. Le connessioni senza fili ci sono, ovviamente, e nello specifico si sostanziano nel Bluetooth 5.0 e nel Wi-Fi ac dual band.

Dal punto di vista del pannello visuale, è impiegata la tecnologia QLED, ed è assicurata una risoluzione 4K, ovvero pari a 3840 x 2160 pixel. Le diagonali sono da 50” (modello Q50H1000, circa 424 euro), 55” (Q55H1001, circa 512 euro) e 65” (Q65H1100, circa 749 euro): a differenziarle è la luminosità di picco che, nei modelli da 50 e 55 pollici, arriva a 550 nits, mentre si spinge sino a 600 nel modello da 65 pollici di diagonale. A parte il dettaglio in questione, il costruttore ha messo a disposizione dell’intera line-up di QLED TV Thomson in questione i benefici del supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision.

Ad accompagnare lato audio le QLED TV di Thomson sono due speaker stereo, che assieme emettono una potenza di 40W, per un output sonoro che beneficia del supporto al Dolby Atmos, al Dolby Digital Plus, e al DTS TruSurround.

In tema ancora di hardware, a coordinare il tutto è un processore quadcore (1.5 GHz) MediaTek MT9602, messo in tandem con la GPU Mali-G52 MC1: su tutti i modelli, si registrano 2 GB di RAM e 16 GB per lo storage, che ospita anche Google TV, con accesso al Play Store (per attingere ad app come Netflix, Disney+Hotstar, Prime Video, Sony LIV), profili bambino (e contenuti restrizioni contenuto), profili con suggerimenti personalizzati e possibilità di salvare da smartphone film e serie tv preferiti, controllo della domotica (es. telecamere, sensori, luci), Chromecast integrato e, via telecomando, comandi vocali verso Assistant.