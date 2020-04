TCL XESS A200 PRO: in arrivo la smart tv (anche) verticale

Nel medesimo evento in cui ha annunciato l’arrivo in Europa dei suoi auricolari true wireless, e ufficializzato la 10 Series dei suoi medio-gamma telefonici, TCL Corporation si è dedicata anche al suo “primo amore”, quello delle televisioni, grazie all’originale XESS A200 PRO, ideale per gli amanti dei video verticali di TikTok e Instagram.

TCL XESS A200 PRO si ispira alle TV Samsung Sero, in grado di girare verticalmente il proprio display, dalle quali diverge per l’arrotondatura agli angoli: ancorata a un supporto squadrato ricoperto da un elegante e rilassante tessuto blu, dal quale parte l’asta di sostegno terminante a X, può essere (rimossa la base) tranquillamente “appesa” alla parete.

L’area visuale della TCL XESS A200 Pro è formata da un LCD con 55 pollici di diagonale resi secondo la risoluzione UHD, particolarmente luminoso (400 nits), con buoni valori di refresh rate (60 Hz) e tempi di risposta (6.5 ms): le immagini sono migliorate nei contrasti e nella ricchezza di colore (con ampi spazi cromatici) da appositi algoritmi (che rendono possibile il supporto al Dolby Atmos) mentre la tecnologia MEMC inserisce frame intermedi extra per rendere i filmati più fluidi e naturali. In ambito sonoro, un grande appagamento è assicurato dai due potenti (20W) speaker della nipponica Onkyo.

Celato dal display è presente l’hardware da set-top-box della TV TCL XESS A200 Pro, basato su un processore a 4 core Cortex A73 di MediaTek e dalla GPU Mali-G52: la RAM, da 3 GB, si abbina mnemonicamente a 32 GB di storage, sui quali campeggia Android TV sotto interfaccia SmartTV.

Abbinata a uno smartphone, quest’ultimo ne può cambiare l’orientamento, prima di duplicare il proprio schermo per condividere foto e video tratti da particolari social platform fotografici come TikTok e Instagram: in più, ricorrendo alla webcam con pop-up, l’utente potrà sfruttare la TV TCL XESS A200 Pro per delle videochiamate panoramiche, grazie anche ai microfoni a lunga gittata della stessa, che evitano di dover ricorrere al telecomando per imporre i comandi vocali: questi ultimi, attivi anche a schermo spento, permettono di impostare promemoria, sveglie, e di richiedere la lettura delle notizie.

Attualmente, nell’eventualità che segua lo stesso percorso della rivale sudcoreana (prima proposta in patria e poi in Occidente), la smart TV TCL XESS A200 Pro è offerta in pre-ordine, in Cina, al prezzo di 5.999 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 780 euro,