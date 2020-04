TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS: in arrivo i nuovi auricolari true wireless premium

A diversi mesi dall’ultima sortita nel settore dell’earable technology, il brand cinese TCL torna a cimentarsi con i dispositivi per l’audio individuale, optando per l’assoluta libertà di movimento concessa dalla tecnologia true wireless degli auricolari SOCL500TWS e ACTV500TWS, ripresentati in occasione del lancio dei medio-gamma telefonici della TCL 10 Series, e pronti per aggredire anche il mercato europeo nel secondo trimestre del presente anno.

SOCL500TWS (99 euro) e ACTV500TWS (129 euro) risultano idonei alle attività sportive all’aperto, grazie alle certificazioni di cui sono provvisti: il primo modello merita il suggello dell’IPX4, in quando dotato di un trattamento idrorepellente e di una griglia a protezione del microfono, laddove il secondo esemplare, del tutto impermeabile in quanto IPX7, resiste a schizzi ed a immersioni in acqua.

Anche il comfort è di ruolo negli auricolari senza fili TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS (in questo caso anche con ugelli in morbida schiuma Comply Foam): ambedue i modelli, infatti, non stancano nel corso di lunghe calzate, in quanto non sfruttano solo il canale uditivo, ma l’intera silhouette dell’orecchio interno per restare ancorati e isolare dai rumori esterni.

Sul versante meramente audio, gli auricolari true wireless TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS garantiscono i classici bassi pulsanti, da molti ricercati per mantenere il ritmo negli allenamenti cardio, nel contesto però di un’acustica generale ricca e nitida: un risultato, questo, ottenuto grazie ai driver, da 5.8 mm nel primo modello, da 6 mm nel secondo.

Lato autonomia, infine, i TCL SOCL500TWS assicurano 6.5 ore di ascolto ininterrotto, cui se ne aggiungono altre 19.5 mediante la custodia, per un totale di 26 ore: gli ACTV500TWS, d’altro canto, fanno anche meglio, con 33 ore totali, di cui 6.5 mm grazie alle microbatterie integrate, e 26.5 ore ottenute dalla custodia, caricabile anche in wireless mode, ed attrezzata per il fast charging, in virtù del quale le due unità d’ascolto sono in grado di ottenere un’ulteriore ora extra dopo appena 15 minuti di rabbocco energetico.