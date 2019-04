Samsung Sero, la tv verticale QLED per gli amanti di Instagram e Snapchat

Di recente, nel corso di un evento aperto alle aziende ed organizzato a New York, Microsoft ha presentato uno smart display, il Surface Hub 2s, con un maxi display ruotabile in verticale in modo da poter fungere, essendo touch, da lavagna interattiva: anche Samsung ha appena ufficializzato qualcosa di simile, sebbene per il mondo consumer, rappresentato dalla TV Sero.

Samsung Sero (in coreano corrisponde a “verticale“) è una TV fruibile normalmente, in orizzontale, con un display QLED da 43 pollici, munito di tecnologia Quantum Dot, già vista a bordo delle televisioni smart del gruppo, con una probabile risoluzione (non precisata ma verosimile) in 4K-Ultra HD. Non manca neppure un audio home theatre 4.1, affidato agli speaker da 60W.

La caratteristica peculiare della Samsung Sero, però, è quella di essere appoggiata ad una base, inclinabile leggermente all’indietro (come quella delle lavagne), in modo che lo schermo possa ruotare di 90°, posizionandosi in verticale: la ragione di una scelta così singolare, simile per innovazione a quella delle TV artistiche The Serif e The Frame, ed alla modulare The Wall a base microLED, secondo le parole del CEO della divisione display, Han Jong-hee, sta nella scelta nel varare altre soluzioni visuali che accontentino i gusti dei consumatori.

Oggi giorno, infatti, è notorio come molti contenuti, generati tramite Instagram e Snapchat per essere fruiti tramite smartphone con diagonale sempre più ampia, siano in formato verticale: il colosso di Seoul ha voluto creare un tipo di TV che permettesse di guardare in modo nativo, senza fastidiose barre laterali, i contenuti di questo genere.

Secondo le specifiche fornite, la TV Samsung Sero – collocabile anche nei negozi per visualizzare le pubblicità ai clienti – dispone del Bluetooth (e quasi certamente del Wi-Fi) per poter ricevere i contenuti inviati da smartphone, e del modulo NFC per poter essere associata allo smartphone in pianta stabile, in modo da fungere come cornice digitale permanente: tuttavia, può essere usata anche per visualizzare altri contenuti, come le previsioni del tempo, o i video musicali, che è possibile richiedere all’assistente virtuale Bixby, integrato.

Chi pensasse ad un prototipo, si sbaglia: Samsung ha già fornito il timing di commercializzazione della TV verticale Sero, fissato per Maggio, a partire dal mercato interno sudcoreano, ad un prezzo di 1.890.000 won, corrispondenti a circa 1.600 dollari, e pressappoco 1.457 euro.