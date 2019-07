TCL porta in Italia le smart TV UHD 4K con Android TV nelle serie EP68 ed EP66/64

TCL, il secondo più grande produttore di TV al mondo, noto anche per gli smartphone Palm, Alcatel, e BlackBerry (di recente sfidata da Unihertz), ha mantenuto la promessa, portando in Italia – nei tempi previsti – la top TV smart della serie EP68, annunciata a Maggio, assieme ai pur convincenti, ma sempre non OLED, inediti modelli delle serie EP664 ed EP64.

Impegnata a livello tecnologico sul presentare, ad IFA 2019, le evoluzioni dell’attuale LCD, con miriadi di microLED a gestirne la retroilluminazione, ampliando i tagli delle diagonali, e rasentando la risoluzione 8K, il costruttore cinese ha ufficializzato la commercializzazione nel Bel Paese, a partire da 599 euro per il 50 pollici, con il 55” che arriva a 699 euro, ed il 65” a 999 euro, della smart TV EP68 che, entro cornici da 6 mm applicate su uno chassis in alluminio, equipaggiata con audio Dolby Atmos, è l’unica del terzetto ad aver dotato il suo LCD UHD a 10 bit del supporto al Wide Color Gamut.

Appena sotto, a livello tecnologico, sono presenti – esclusivamente da Unieuro – i modelli, da 43”, 50”, e 55”, 60” e 65”. della serie TVL EP66 che somigliano molto al top del trio, con un telaio sempre in alluminio, divergendone a livello strutturale per l’appoggio non via stand centrale ma con piedini “d’atterraggio” laterali, e sul versante estetico, con cornici sui 4 lati un po’ più spesse.

Manca il Wide Color Gamut, con conseguente assenza del supporto alla qualità cinematografica del Dolby Vision ma, ciò nonostante, il costruttore promette un egual supporto verso le rimanenti modalità di HDR, grazie all’upscaling AI (per il riconoscimento delle scene) dalla standard quality noto come “SMART HDR” e, in più, acusticamente parlando, è stato preservato il Dolby Audio. Lato software, anche in questo caso, è possibile far affidamento sul sistema operativo Android TV (su base Pie 9.0), gestibile tramite i comandi vocali ad Assistant.

La serie TCL EP64, grosso modo, al netto di un gioco sulle differenze estetica rispetto alla gamma precedente, non varia a livello tecnologico, con un display sempre UHD 4K, HDR upscalato dinamicamente, sound Dolby, ed orchestrazione software da parte di Android TV via Assistant e telecomando. Prevista nelle meno varie diagonali da 43”, 50”, 55” e 65” pollici, la famiglia di TV smart TCL EP64 non sconta esclusive, risultando disponibile presso tutti i canali interessati, a principiare da 429.99 euro.