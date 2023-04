Surface Thunderbolt 4 Dock e controller "ecologico" ufficiali

Microsoft si è concessa qualche minuto di hype annunciando due prodotti che, seppur non di primo piano e nel novero degli accessori, sono molto importanti per le rispettive utenze, rappresentati dal Surface Thunderbolt 4 Dock di 3a generazione e da un controller per Xbox dedicato all’ambiente.

Nella mattinata di ieri, su eBay un utente ha messo in vendita 4 prototipi di un prodotto di lì a poco ufficialmente svelato da Microsoft. Si tratta del Surface Thunderbolt 4 Dock, un dock di 3a generazione che trasforma un Surface (Surface Laptop Studio, Surface Laptop 5, Surface Pro 9/8, ma non un Surface Duo o Duo 2) in un qualcosa di simile a un PC. Tecnicamente si tratta di un prodotto compattato (150 x 75 x 21,3 mm per 410 grammi) che sostituisce il cavo proprietario Surface Connect con uno standard Type-C in modo da essere compatibile con più prodotti, anche di terze parti.

Realizzato con un 20% di plastica riciclata (da corsi d’acqua e oceani), il Surface Thunderbolt 4 Dock ha un security lock, da una parte una USB Type-A e una USB Type-C e, dall’altra, due USB Type-C, altrettante USB Type-A e una Ethernet da 2,5 Gigabit: tale docking station, via Thunderbolt 4, supporta la ricarica dei dispositivi (sino a 96 watt), un veloce (40 Gbps) trasferimento dati, e la connessione simultanea di due schermi in 4K fino a 60 Hz. Il prezzo del prodotto è di 365,99 euro con IVA inclusa e reso gratuito.

In vista della Giornata Mondiale della Terra è stata annunciata l’Edizione Speciale Remix del controller wireless per Xbox. Questo controller usa colori dedicati alla Terra, come il verde che rappresenta la vegetazione e il blu i mari, i fiumi e i laghi. In rispetto dell’ambiente, e in modo più tangibile, questo controller è stato realizzato con plastiche riciclate e usando scarti come CD, brocche d’acqua e la plastica tratta dalla rimacinazione di controller Xbox One.

Ciò ha permesso di donare a ogni controller un aspetto unico, con vortici, motivi e sottili variazioni. Se ancora non bastasse si è evitato l’uso di pile usa e getta grazie a una batteria ricaricabile. Il prezzo del controller wireless di Xbox in Edizione Speciale Remix è di 84,99 euro, con i preordini che partono il 18 Aprile.