Microsoft presenta il notebook Surface Laptop Studio con display scorrevole

Nell’evento che ha portato alla presentazione del pieghevole Surface Duo 2, e dei convertibili Surface Pro 8 e Surface Go 3, Microsoft non ha trascurato nemmeno il segmento dei portatili, attraverso il riprogettato Microsoft Surface Laptop Studio (da 1.599.99 dollari), ovviamente mosso da Windows 11.

Il nuovo terminale (322,6 x 228.6 x 17.8 mm) cambia approccio: grazie alla nuova cerniera Dynamic Woven Hinge rinuncia al display removibile e, via “scivolamento” del monitor, permette l’uso in modalità Studio (cioè da tablet, magari in tandem con la nuova Slim Pen 2), con copertura di tastiera e touchpad, in modalità Stage, con copertura della tastiera e possibilità di interagire con giochi, presentazioni e streaming via touchpad, e in modalità Laptop ,cioè come vero e proprio notebook, con possibilità di usare la tastiera retroilluminata e il touchpad con feedback vibrazionale.

Il display, sormontato da una fotocamera frontale da 1080p con infrarossi, è un touchscreen da 14.4 pollici, risoluto a 2400×1600 pixel (201 PPI) secondo un rapporto a 3:2, con sino a 120 Hz di refresh dinamico, e Dolby Vision. Lato audio, assieme a due microfoni a lunga gittata, sono presenti 4 speaker Omnisonic con Dolby Atmos.

L’hardware è spostato in gran parte nel corpo macchina, che alloggia processori quadcore Intel di 11a gen, a scelta tra un Core i5-11300H (1.7 kg, max 19 ore) con iGPU Iris Xe e un Core i7-11370H (1.8 kg, max 18 ore) con GPU dedicata NVIDIA RTX 3050 Ti (nella versione “commercial” NVIDIA RTX A2000): le porte USB Type-C Thunderbolt 4, oltre a poter connettere due schermi in 4K, possono anche supportare una GPU esterna assieme a uno storage ulteriore in forma di unità esterna ad alta velocità. .

In ogni caso, l’archiviazione può già contare su uno storage SSD removibile da 256/512 G che può toccare il massimo di 2 TB passando anche per 1 TB: la RAM LPDDR4x è possibile negli ammontare da 16 o 32 GB. Intorno al corpo macchina, che integra anche le connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, si trovano anche altre porte, tra cui un jack da 3.5 mm e, per la ricarica, il proprietario connettore Surface Connect (due).