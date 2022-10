Microsoft: ufficiali il notebook Surface Laptop 5 e l’all-in-one Surface Studio 2+

Ascolta questo articolo

All’evento Surface, Microsoft ha declinato il concetto di computer in vari modi differenti, ovvero attraverso il convertibile 2-in-1 con pennino Surface Pro 9, ma anche mediante il notebook Surface Laptop 5 (già in preordine, disponibile dal 25 Ottobre) e l’all-in-one Surface Studio 2+ (dal 1° Novembre), avversario di un analogo modello di Apple.

Erede del modello dello scorso Aprile, animato da Windows 11, il nuovo Surface Laptop 5 può essere scelto nelle colorazioni Matte Black, Sage e Sandstone, o nell’elegante versione in alcantara: anche quanto a dimensioni del display si possono eseguire delle scelte, stante la messa a disposizione del pannello touch (10 tocchi, supporto alla Surface Pen) PixelSense nella spaziosa diagonale da 15 pollici (da 1.499 euro), in questo caso a 2496 x 1664 pixel con 201 PPI, o nella più compatta 13.5 pollici (da 1.209 euro), a 2256 x 1504 con 201 PPI.

A di là di tale aspetto, da parte di Dolby vi è il supporto migliorativo dell’immagine attraverso l’alta gamma dinamica del Dolby Vision IQ (quindi con i sensori di luminosità ambientale) mentre, lato audio, grazie al sistema speaker stereo 2.1, arriva il Dolby Atmos: da notare che, nell’ascoltare musica o godere un video si sarà accompagnati anche dalla tecnologia per l’audio spaziale. In appoggio alle videochiamate, vi sono due microfoni Studio a campo lungo (far-field) e una webcam da 720p FHD con supporto all’autenticazione Hello, i cui dati vengono stoccati nel chip crittografico, all’insegna di un’attenzione alla sicurezza che prevede anche una protezione a livello di firmware (Windows 11 Secured-core PC) e il supporto BitLocker.

Lungo il perimetro, si trovano varie porte, tra cui una USB 4.0 Type-C con Thunderbolt 4 (magari per collegarvi un monitor esterno sino al 4K UHD@60Hz), una USB 3.1 Type-Am il connettore Surface Connect proprietario e un jack da 3.5 mm: l’interno, oltre a una batteria capace di garantire dalle 18 alle 17 ore massimali in uso tipico (a seconda del modello da 13.5 o 15”), vi sono, coadiuvati dalla iGPU Iris Xe, processori Intel di 12a gen serie U con certificazione EVO, a scelta tra i5-1235U, i5-1245U, i5-1265U e i7-1255U: la RAM, LPDDR5x, è da 8, 16, 32 GB, mentre lo storage SSD prevede 256 o 512 GB, se non addirittura 1 terabyte. Chiudono il quadro d’insieme le connettività senza fili, qui in veste di WiFi ax e Bluetooth 5.1.

Successore dello Studio 2 base, rispetto al quale è del 50% più veloce, il rinnovato (per 5.389 euro) all-in-one Studio 2+ (637,35×12,5×438,9 mm per 9.56 kg), gestito da Windows 11 Pro, si presenta con un display PixelSense touch da 28″ risoluto a 4500×3000 pixel (192 PPI) secondo un aspetto a 3:2m, con 1.200:1 di contrasto, Dolby Vision, supporto agli spazi colore sRGB e DCI-P3, protezione Gorilla Glass, calibrazione individuale, e Auto Color Management. Tale pannello è poggiato sul supporto Zero Gravity Hinge (250x220x31,45 mm), che, alzandosi o quasi appiattendosi, permette di portarlo vicino al volto per quando si è in piedi, o quasi rasente il piano d’appoggio, magari per disegnarvi via Surface Pen.

In ottica videochiamate, la videocamera da 1080p FHD fa coppia con un audio che prevede microfoni Studio a campo lungo e un sistema di speaker stereo 2.1 con Dolby Atmos. La sezione di sicurezza ripercorre pedissequamente quanto visto a bordo del Surface Laptop 5, e quindi prevede sempre il chip crittografico proprietario, il riconoscimento del viso via Hello e la protezione Windows 11 Secured-core PC a livello firmware.

Modulare per un lungo ciclo di vita, tanto che risulta aggiornabile in varie componenti (scheda madre, SSD, alimentatore, monitor), predisposto per l’uso con Surface Pen, Surface Keyboard, Surface Mouse, ma compatibile anche con il Surface Dial, l’all-in-one Surface Studio 2+ è sprintato dal processore Intel Core i7-11370H di 11a gen (con 5 volte più potenza del primo Surface Studio del 2016), mentre la GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 di livello Laptop, capace di supportare le librerie Microsoft DirectX 12 Ultimate, promette due volte le prestazioni grafiche di un Surface 2.

Con a bordo 32GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB, il Surface Studio 2+ offre le connettività senza fili Wi-Fi ax e Bluetooth 5.1 e diverse porte, basti pensare a una tripletta di USB 4.0 Type-C con Thunderbolt 4 (per display esterni sino al 4K UHD @60Hz), a una coppia di USB 3.1 Type-A, al jack da 3,5mm, e alla Gigabit Ethernet.