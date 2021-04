Surface Laptop 4: in arrivo il nuovo notebook premium di Microsoft

Nel corso di un evento scelto quale occasione per presentare il proprio hardware per la produttività business, Microsoft ha alzato il sipario, dopo un climax di rumors fattosi via via più intenso, il nuovo portatile premium Surface Laptop 4, animato da Windows 10 Home 20H2.

Surface Laptop 4 non cambia molto esteticamente, offrendo un telaio in alluminio nelle colorazioni Sandstone, Ice Blue (all’esordio), Platinum, e Matte Black (le ultime due quelle previste in Italia), con la possibilità di ottenere il poggiapolsi in Alcantara o metallo: le porte laterali continuano a non avere una Thunderbolt, e si sostanziano in un jack da 3.5 mm, nella Surface Connect per la ricarica del device, e in due USB, di cui una Type-C. Sul fondo, è presente uno sportellino, per l’accesso (a scopo d’aggiornamento) allo slot dell’SSD M.2 NVMe.

Il display, in formato 3:2, è un PixelSense calibrato individualmente, sensibile al tocco come pure all’uso delle Surface Pen e Dial (vendute a parte), risoluto in 2256×1504 pixel per la diagonale da 13.5 pollici, ed a 2496×1664 pixel per quella da 15 pollici, sempre con 201 PPI: il pieno supporto alle videoconferenze deriva dalla webcam HD (720p, con supporto biometrico a Windows Hello a sua volta beneficiato dal chip crittografico TPM 2.0), coadiuvata da un array di microfoni a campo lungo e da speaker Omnisonic con Dolby Atmos.

Ideale nel lavoro da ufficio, con la tastiera di dimensioni normali, in cui spiccano la retroilluminazione a la corsa a 1.3 mm dei caps, e grazie all’esteso touchpad con superficie in vetro e supporto alle gesture fino a 5 dita, il nuovo Surface Pro 4 migliora del 70% le prestazioni rispetto al precedente modello, superato anche in fatto di autonomia.

Il merito di tali risultati va alla collaborazione con i principali chipmaker nell’ottimizzare hardware e software: nello specifico, il modello più piccolo potrà contare, su varie opzioni Intel di 11a generazione (i5-1035G7, i5-1145G7, i7-1185G7) o AMD Ryzen 4000 (Ryzen 5 4680U, Ryzen 7 4980U) con schede grafiche integrata Iris Xe o Radeon (octacore in Microsoft Surface Edition), mentre il modello più grande, sempre all’insegna degli ultimi ritrovati Intel e AMD, e con le medesime opzioni grafiche, proporrà solo le CPU Intel Core i7-1185G7 e AMD Ryzen 7 4980U. La RAM (purtroppo saldata), LPDDR4X-3733MHz (o DDR4-2400MHz negli AMD da 15”), prevederà pezzature da 8, 16, o 32 GB, laddove lo storage, SSD (PCIe NVMe) sarà disponibile nelle alternative da 256 / 512 GB o da 1 TB.

Presenti le connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, l’autonomia, sempre notevole, per altro confortata dalla possibilità di ricorrere alla ricarica rapida, sembra privilegiare i modelli AMD (Ryzen 5), con quello piccolo che arriva a 19 ore e quello più grande che tocca le 17.5 ore mentre, in quota Intel (Core i5), si arriva a 17 e 16.5 ore, rispettivamente per il modello da 13 e 15 pollici.

In Italia, il Surface Pro 4 arriverà a fine mese, dal 27 Aprile, partendo dai 1.149,00 euro richiesti per il modello da 13,5 pollici con Ryzen 5 4680U, 256 GB di archiviazione e 8 GB di RAM, mentre 2.749,00 euro occorreranno per il modello da 15” con Intel Core i7-1185G7, 32 GB di RAM, ed SSD da 1 TB.