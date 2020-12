Smart TV Daiwa D43QFS: ufficiale la smart tv indiana con Alexa integrata

Videotex International Pvt Ltd, gruppo indiano attivo nell’hardware, ha annunciato – nel corso delle attuali festività – una nuova smart TV all’interno del listino relativo al brand Daiwa, che, per ora, prenderà forma in un modello da 43 pollici, risoluto in FullHD anche se, per l’immediato futuro, sono dati come in arrivo anche modelli da 32 e 39 pollici, risoluti in HD Ready.

Ben ottimizzata nelle cornici, l’attuale smart TV Daiwa D43QFS (24.990 rupie, o 278 euro) monta un pannello LCD da 16:09, con retroilluminazione via direct LED (quindi DLED) che, grazie alla tecnologia Quantum Luminit, sfoggia immagini vivide e nitide, potendo contare su un assortimento di 1,07 miliardi di colori. Dotato di un contrasto da 700000: 1, ma di un frame rate standard, da 60 Hz, nel pannello in questione non mancano, in ogni caso, alcuni preset, tra cui Cinema per i contenuti filmici, e Cricket, per quelli sportivi: lato audio, il coinvolgimento, di tipo surround, viene assicurato da speaker stereo da 20W.

Non mancano le porte, sul retroscocca della smart TV Daiwa D42QFS, tra cui tre HDMI, un paio di USB, e le connettività senza fili, come il Wi-Fi, il Bluetooth, e l’E-Share (per il mirroring da smartphone e computer): all’interno, un processore con 4 core A53 e una GPU Mali 400 beneficiano di 1 GB di RAM e di 8 GB di storage, sul quale allocare un firmware basato su Android 8.0.

Sempre in tema di software, è presente l’interfaccia The Big Wall, che ricerca oltre 2.500.000 ore di contenuti tra app, fornite dalla piattaforma Cloud TV, come Eros Now, SonyLIV, Docubay, Disney + Hotstar, mentre la preinstallazione di Movie Box mette a disposizione, in 16 lingue diverse, oltre 20mila ore di film gratuiti.

Il controllo della smart TV Daiwa D43QFS avviene mediante il telecomando, con richiami rapidi per Youtube, Netflix, e Amazon Prime, un pulsante mouse, e uno per dettare i comandi vocali ad Alexa, integrata, a cui chiederà ad esempio di far apparire a video le notifiche di riunioni o appuntamenti, con la possibilità di chiedere, a uno Echo Smart posto in un’altra camera, di avviare Netflix sulla smart TV, o di poter chiedere a quest’ultima di controllare la domotica casalinga compatibile (es. per abbassare le tapparelle, accendere il riscaldamento, controllare le telecamere a circuito chiuso, etc).