Smart Tab M10 e Smart Frame: al CES 2020 i display smart di Lenovo

Nel corso delle prime ore del CES 2020 di Las Vegas, Lenovo – che pure ha ceduto al fascino dei notebook, sia professionali che per il gaming – è tornata ad occuparsi di display smart e, dopo aver omaggiato l’ufficio, ha declinato questa categoria hardware anche nell’ambiente domestico, con il Lenovo Smart Tab M10 di 2a generazione e il Lenovo Smart Frame.

Evoluzione dell’M’8 visto ad Agosto, il nuovo Lenovo Smart Tab M10 è, fondamentalmente, un tablet da 10.3 pollici, con (entro cornici da 4.6 mm) un display LCD FullHD piuttosto luminoso (330 nits di picco): ai lati risultano implementati due speaker stereo con ottimizzazioni Dolby Atmos e, sempre in ambito multimedia, è da osservare la presenza di due fotocamere, con quella posteriore da 8 e quella anteriore da 5 megapixel. A spingere l’insieme concorre il processore quadcore di MediaTek, l’Helio P22T, abbinato – a seconda delle opzioni – a 2 o 4 GB di RAM mentre lo storage tocca la vetta con i 128 GB.

La batteria, da 5.000 mAh, invece, può essere caricata o tramite la microUSB Type-C o, una volta poggiata in essa grazie ai pin magnetici, mediante la Smart Charging Station inclusa (a sua volta provvista di una microUSB): a quel punto, scatterà la modalità Ambient di Assistant e il tablet diventerà uno smart display, pronto a ricevere (via doppio microfono) i comandi per il concierge virtuale o, tra le altre cose, a fornire una scorciatoia – a mo’ di hub – per controllare la domotica, ad es. visionando il contenuto delle videocamere di sorveglianza, spegnendo le luci, regolando il termostato, etc.

Nel prospettare l’arrivo sul mercato dello Smart Tab M10 ad Aprile (cominciando dalla variante base, da 2+32 GB, prezzata a 189 dollari) in Nord America, Lenovo ha ricordato che il suo nuovo prodotto supporterà gli account multipli, con accesso via scansione del volto, una modalità per bambini (con protezione della vista, alert per una postura corretta e controllo genitoriale), e l’utile “Bumpy Environment Alert” (in sostanza, un rilevatore di ambiente anomalo che invita a smettere di usare il tablet dopo aver riscontrato un movimento accidentato, come se si stesse adoperando il tablet in un’auto).

Da Agosto, sempre in Nord America, sarà disponibile (a 399 dollari) anche il nuovo Smart Frame. Quest’ultimo è una sorta di cornice digitale da 21.5 pollici, agganciabile alla parete tramite un sistema a scatto che non solo evita i grovigli dei cavi, ma consente anche di ruotare il device di 90°, per visualizzare i video verticali (magari di TikTok o IGTV). Il trattamento opaco e antiriflesso del display, unitamente al sensore di luminosità ambientale, assicurano la visualizzazione di immagini sempre nitide, a ogni ora del giorno: queste ultime vengono caricate tramite una compaion app, che si occuperà di mettere a disposizione anche centinaia di opere d’arte e, in più, di far accedere alla galleria dell’utente, dalla quale verranno scelte le immagini visivamente migliori da comporre in suggestivi mosaici. Mediante la medesima app, saranno supportate le gesture per l’avvio, lo stop, o la messa in pausa degli slide show fotografici, o dei video.