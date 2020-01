CES 2020: da Lenovo lo smart display professionale ThinkSmart View

Assieme a una nuova coppia di laptop professionali, proseguendo il proprio impegno nello smartizzare il lavoro degli uffici, tramite i dispositivi ThinkSmart fatti esordire nel 2018, la cinese Lenovo ha anticipato, in vista del CES 2020, anche il nuovo smart speaker ThinkSmart View.

Lenovo ThinkSmart View (dal mese corrente, prezzato a 349 dollari) è uno smart display dal peso di 997 grammi circa (2.2 libre), il cui lato frontale propone un touchscreen da 8 pollici: contrariamente a molti rivali, punta su Microsoft per agevolare le comunicazioni individuali e di gruppo tra i colleghi, grazie all’applicazione Teams.

Ne completano la dotazione multimediale una webcam, da 5 megapixel, con grandangolo per raccogliere nell’inquadratura più persone, dotata di otturatore (per curare la privacy) e di doppio microfono, ma anche di un altoparlante full range che, con la sua dimensione da 1.75 pollici, garantisce una potenza emissiva pari a 10 watt.

Sotto il “cofano” del ThinkSmart View, Lenovo ha collocato un motore formato dal processore APQ8053 di Qualcomm, supportato da 2 GB di RAM e, quanto a spazio d’archiviazione, da uno storage (eMMC) pari ad 8 GB. Sempre tra le specifiche portate in dote dal SoC americano arriva il modem Bluetooth, in virtù del quale è possibile direzionare l’audio in cuffia, guadagnando in riservatezza nei luoghi pubblici, ma anche in cancellazione del rumore ricorrendo al bundle (449 dollari) che porta in dote gli auricolari true wireless proprietari ThinkPad X1 ANC.

Lato software, il nuovo smart display professionale ThinkSmart View di Lenovo è compatibile col software ThinkSmart Manager: quest’ultimo permette ai responsabili IT di un’azienda di configurare e aggiornare da remoto flotte di dispositivi ThinkSmart, risolvendo i problemi emersi in seguito al monitoraggio in tempo reale, ma anche settando da remoto un PIN a protezione del device, cambiando la password del BIOS, e impedendo l’uso di pennette USB (dalle quali sovente si propagano infezioni informatiche).